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Гуманітарна катастрофа: Луганська область без води, електрики, газу та їжі

Вчера, 11:45 citynews.net.ua | Напечатать

Російські загарбники залишили Луганську область без води та електрики. Внаслідок авіаудару зруйновані насосні станцій попаснянського водоканалу в Білогорівці та високовольтна лінія електропередачі поблизу Лисичанська. Місце аварії постійно під вогнем, здійснювати обстеження та ремонт наразі неможливо.

Через російське вторгнення знеструмленні 43 населених пункти. 128 273 споживача перебувають без електроенергії.

Повністю припинено водопостачання на невизначений термін в містах Попасна, Лисичанськ, Золоте, Гірське, в селищах Тошківка, Оріхове, Лоскутівка, Підлісне, Вовчеярівка, Малорязанцеве, а також на тимчасово окупованій території в містах Первомайськ, Кадієвка, Алчевськ, Хрустальний, Антрацит (всього близько 1 млн населення).

Відновлення подачі води, за повідомленнями керівництва області, буде можливе лише після припинення бойових дій.

Крім того, через контроль та постійні обстріли траси Лисичанськ-Бахмут припинена евакуація з підконтрольних Україні міст Луганської області - проїзд небезпечний. Також область залишилися без можливості отримувати гуманітарну допомогу.

Як повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай, понтоном через Сіверський Донець росіяни переправили техніку на інший берег.  

За підтримки авіації та артилерії основні зусилля ворог зосередив на спробі взяття від контроль Рубіжного та підготовці до продовження наступальних дій в напрямку Лисичанська.

Якщо закріпляться, зможуть розвинути наступ і наблизитися до дороги, відрізавши Луганщину - це означатиме втрату єдиного шляху в безпеку та сполучення з іншими областями.

Залишаючись в містах під обстрілами люди свідомо обрали відмову від евакуації - за останні дні з міст виїхало всього кілька десятків людей.

Наприклад в село Білогорівка було направлено автобусів на 300 місці, але поїхали всього 3 людини. Інші вирішили чекати під обстрілами армію РФ, та 60 з них вже загинули від російської авіабомби, яку загарбники скинули на місцеву школу, де мешканці села ховалися в бомбосховищі.


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