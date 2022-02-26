ЗСУ тримають позиції, ворог намагається передислоковуватись: аналіз ситуації на 19 березня.

Український народ продовжує давати відсіч ворогу у межах визначених операційних зон. Ворог уникає прямої зустрічі з ЗСУ. Тому намагається проводити передислокацію й збільшує кількість артобстрілів.

ЗСУ вдало контратакували ворога за ключовими напрямками.

Луганський напрямок.

В районі Рубіжного ворог закріпився на західних та північно-західних околицях міста, робить невдалі спроби здійснити вихід до південної частини міста. Нацгвардійці спинили наступ російських окупантів на Рубіжне зі сторони тимчасово окупованої Старої Краснянки. Під час бою вони знищили два десятки російських окупантів та змусили їх відступити. Війська ворога супроводжували свої наступальні дії сорокахвилинним обстрілом міста з мінометів та ствольної артилерії

Тривають бої за місто Попасна. Наразі точаться запеклі вуличні вуличні бої.

Ці міста залишаються під контролем українських військових.

Попре це російські пропагандисти вже розповсюджують фейки про нібито взяття цих міст.

Звертаю увагу, що Кремінна, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Гірське, Золоте – під контролем ЗСУ.

Крім того, російські окупанти зазнали втрат під Кремінною. Нацгвардія виявила дві бойові машини піхоти російських загарбників і знищила одну із БМП-1 із гранатомета. Під час бойового зіткнення екіпаж іншої ворожої БМП-1 не витримав вогневого контакту та ганебно втік, залишивши зброю та техніку.

Нацгвардії дісталася трофейна бойова машина піхоти БМП-1 у робочому стані, придатна для виконання бойових завдань.

За минулу ніч окупанти зруйнували в Рубіжному та Сєвєродонецьку понад двадцять будівель.

За даними Служби Безпеки України у боях неподалік від Сєвєродонецька українські військові захопили у полон двох мобілізованих в так званій "ЛНР" чоловіків. Наразі вони надають свідчення слідчим.

До Сєвєродонецька та Лисичанська прибув гуманітарний вантаж. З Рубіжного евакуювали 50 людей та завезли в місто гуманітарну допомогу

Київський напрямок.

Київ - це одне з найголовніших стратегічних завдань ворога.

На сьогоднішній день, створене угрупування військ, призначених для оборони Києва та Київської області. Створена два кола оборони, на яких ворог зупинений. На Броварському та Бориспільському напрямі російські окупанти відмовилися від активних дій.

Натомість українські військові проводять операції для звільнення захоплених сіл у Київській області.

Ситуацію в області складна, але контрольована. Найбільша небезпека так і залишається – Житомирська траса, Буча, Ірпінь, Гостомель, Макарів, Вишгородський район.

За останню добу ситуація загалом не змінилася.

Бучанська та Немишаївська громади – обкопався ворог. У Бородянській, Гостомельській та Дмитрівській громадах – пересування ворога. В Ірпені та Гостомельській громаді вночі були бої. У Баришівській, Калитянській, Великодимерській та Калинівській громадах – ворожа техніка.

У районі населеного пункту Мощун окупанти зазнали численних втрат і були змушені припинити подальший поступ. У напрямку Броварів противник намагався вчинити розвідувальні дії, проте Збройні Сили України спрацювали на випередження. Ворог був зупинений.

ЗСУ звільнили від окупантів понад 30 населених пунктів Київщини від початку широкомасштабного вторгнення Росії до України.

Противник перейшов від наступу до оборони, оскільки солдати окупантів не здатні виконувати бойові завдання через величезні втрати та поранення особового складу.

Як свідчить аналіз супутникових знімків від Maxar Technologies, російські військові після невдач у наступальних операціях буквально окопуються і переходять до оборони. Окупанти споруджують земляні вали навколо своєї військової техніки на північний захід від української столиці Києва.

Утім, російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по місту. У Київській області майже всю ніч зберігалась загроза ракетних ударів. Під активним та неприцільним вогнем противника лишаються Ірпінь, Мощун, Гостомель, Ворзель і населені пункти Макарівської громади.

Крім того, в області існує постійна загроза авіаційних атак окупантів.

На цьому тлі показовим є факт збиття українською протиповітряною обороною в Бучанському районі ворожого винищувача-бомбардувальника СУ-34. Літак збито з використанням ПЗРК «Стінгер».

В усіх районах Київщини йде боротьба з диверсійними групами.

Депутати Київської обласної ради від "Опозиційної платформи – за життя" засудили збройну агресію рф проти України та вийшли з фракції. Свою діяльність депутати продовжать як позафракційні. Про свій вихід з фракції заявили Барановська В.В., Ващішін Т.І., Фещенко А.В. та Швець І.М.

Харківський напрямок.

Активних наступальних дій підрозділи російських окупаційних військ не проводять, постійно перегруповуються та налагоджують постачання. Утім російська армія не залишає спроб заволодіти Ізюмом, сюди перекидають додаткові сили.

На околицях міста Ізюм тривають бої з російськими окупантами. Але, не зважаючи на це, військовими і територіальною обороною Ізюма доставляється гуманітарна допомога в села Ізюмського району та організована евакуація звідти людей.

ЗСУ міцно тримають позиції. Російські військові намагалися атакувати позиції української армії світлошумовими гранатами, проте їхні спроби було відбито.

Як повідомлялося раніше, углиб України просувалися 437-й навчальний полк та 26-й танковий полк збройних сил Росії, вони йшли у напрямку Кам'янки. Але українські військові зупинили та знищили супротивника. Втрати ворога уточнюються, з боку української армії втрат немає.

Бійці територіальної оборони Харківської області знищили бойову машину піхоти окупантів.

На Харківщині складною залишається ситуація в Ізюмському районі, Балаклії, Липцях, Циркунах, Куп'янську та Вовчанську.

У ніч із 17 на 18 березня у Харкові обстрілів не зафіксовано. Це перша тиха ніч з початку війни, проте вранці обстріли відновили.

На ранок 18 березня пожежу на ринку "Барабашово" локалізовано . На місці гасіння пожежі загинув рятувальник.

Показово, що російські окупанти провадять активну дезінформацію серед місцевого населення та поширюють фейки.

Так, наприклад, у Липцях російські пропагандисти зняли на відео, що буцімто роздають гуманітарну допомогу мешканцям на тимчасово захоплених територіях Харківщини.загарбники намагаються створити собі показовий позитивний імідж. Для цього вони використовують підставних людей та на камеру роздають їм продовольчі продукти.

Чернігівський напрямок

Ніч із 18 на 19 березня у Чернігові була найспокійніша за останні тижні. Не було масового обстрілу і бомбардувань житлового сектору Чернігова.

Наразі ворог здійснює спроби обійти Чернігів з північного заходу, аби розгорнути напад на Київ. Але за останні два тижні жодних просувань на жодній з ділянок українські військові окупантам зробити не дозволили.

Варто зауважити, що за останній тиждень змінилась тактика ворога – вони окопуються у населених пунктах, розміщують техніку біля хат, забирають у жителів телефони і не дозволяють виїхати. Помічені численні випадки мародерства.

За останню добу під Черніговом ЗСУ відбили дві атаки російських військ, а також знищили командно-наглядовий пункт батальйонної групи. Було знищено ворожі БМП, танк та бронеавтомобіль Тигр, втрати особового складу ворога уточнюються

Крім того, українські військові знищили російський комплекс “Бук-М2”. Зенітний ракетний комплекс намагався замаскуватися під деревами. Проте комплекс було виявлено невстановленим безпілотним літальним апаратом українських сил.

Також ЗСУ завдали удару по артилерії супротивника, знищивши дві ворожі батареї, і точкові удари за великою кількістю техніки та особовим складом, який здійснював ротацію.

У Чернігівській області за минулу добу виникло 20 пожеж, з них 19 – через обстріли окупантами. Під обстріли окупантів в Чернігівській області потрапили чотири об'єкти інфраструктури, 14 житлових секторів та інший об'єкт.

Сумський напрямок

Критична ситуація залишається у кількох населених пунктах Сумського і Охтирського районів. Окупанти заходять у села і мародерствують, вчиняють безлад. Відомі також випадки катування та викрадення людей.

93-та бригада ЗСУ продовжує вибивати ворога на Тростянецькому напрямку. 18 березня була розбита колона ворожої техніки. Більшість машин спалили, частину забрали в якості трофеїв.

На території області весь день йшли бойові дії. Але попри це, в позначених районах функціонували гуманітарні коридори. Всього близько 4,5 тисячі осіб змогли покинути зону бойових дій Сумської області.

За вчорашній деьн ЗСУ в районі м. Охтирка вдалося відвоювати у російської армії дві самохідні гаубиці 2С19 «Мста-С» 152 мм.

Збройні сили України дають відсіч ворогу! Ми-під надійним захистом наших військових.

Зберігаємо спокій, читаємо перевірені новини і віримо в ЗСУ!

Д. Снєгирьов