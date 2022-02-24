Україна контратакує: ворог втрачає техніку і людей - аналіз ситуації на 16 березня

Український народ 21 добу дає відсіч ворогу у межах визначених операційних зон Харківа, Києва, Миколаєва, Донецькій та Луганській областях.

Київський напрямок

Російські окупанти зробили невдалу спробу прориву оборони наших військ у напрямку Гута-Межигірська, Лютіж. Крім того, ворог не зміг захопити Макарів.

У Борисполі затримали російських диверсантів.

Українські десантники розбили підрозділ 37-ї окремої мотострілецької бригади Східно військового округу армії росії.

Як повідомлялося раніше, українські сили захопили сучасні бойові гусеничні машини БМД-4 російських десантників.Окрім того разом з БМД-4 було захоплено бронетранспортер БТР-Д.БМД-4 – російська бойова гусенична плаваюча машина, призначена для транспортування особового складу повітряно-десантних військ.

Міністерство оборони США заявило, що велика російська військова колона застрягла на шляху до Києва. За оцінками Пентагону, російська військова колона протягом декількох днів мало просувалася вперед.

Президент Володимир Зеленський ухвалив рішення про призначення Олександра Павлюка очільником Київської обласної військової адміністрації. Олександр Павлюк - Герой України, генерал-лейтенант, командувач ООС. Звільнений голова обласної адміністрації Олексій Кулеба допомагатиме військовому керівництву.

Харківський напрямок

Сьогодні, 15 березня, російські окупанти намагалися штурмувати Харків із боку П'ятихаток. Збройні сили України завдали значних втрат противнику. Ворога відкинули за межі його попередніх позицій.

Також поразкою завершився для ворога і бій в Руських Тишках. Він відбувся у першій половині дян і тривав понад годину. Окупанти відступили на попередні позиції. Втрати ворога підраховують.

Українські військові збили ще один літак російських окупантів на Харківщині.

У Харкові затримано диверсантів, які планували підриви військових та цивільних об'єктів. Під час обшуків у підозрюваних виявили багато зброї та вибухівки.

На Харківщині українські спецпризначенці знищили командно-штабну машину, будинок розташування піхоти та складське приміщення.

У підбитому російському танку під Ізюмом перебували молоді курсанти. Вони служили в 6-ій окремій танковій бригаді окупантів.

В мережі з"явилося відео залишків колони російських окупантів у районі Старого Салтова Харківської області. На опублікованому відео можна побачити, що техніка, що обгоріла, розтягнулася на кілометри.

Луганський напрямок

У Луганській області 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила знищила ворожу техніку. Зокрема, бійці бригади повідомили, що було знищено три танки Т-72, одна БМП-3. Також знищено весь особовий склад окупантів.

58 окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського знищила 5 ворожих бойових машин "Град" і транспортно-заряджальні машини.

Миколаївський напрямок

Оборона Миколаївської області успішно протистоїть російським окупантам. Кілька годин тому знищено ще кілька одиниць техніки та особовий склад.

Наразі відбувається зачистка кількох сіл, де знаходяться ворожі танки.

Колона ворожої техніки рухається з Миколаївської області у бік Херсона. Окупанти, можливо, готуються до масового обстрілу Херсона. Проте Збройні сили України не планують нападати на власне місто та знищувати інфраструктуру.

Збройні Сили України захопили нову командно-штабну машину армії РФ – Р-149МА1. Вона є елементом автоматизованої системи управління військами РФ відомої як "Сузір'я". Варто зауважити, що це найновіша серійна КШМ ворога, яка забезпечує передачу оперативної інформації у режимі он-лайн між підрозділами на рівні бригада-полк у цифровому вигляді.

Сьогодні ж ЗСУ "віджали" ще одну штабну машину окупантів – Р-149АКШ-1. Вона призначена для забезпечення управління військовими частинами у складних умовах експлуатації, в умовах постановки навмисних перешкод у радіомережах та радіонапрямках. Обладнання КШМ дозволяє забезпечувати стійкий зв'язок як із наземними об'єктами, так і з літальними апаратами на місці та в русі на дальності до 1000 км.

Також до ЗСУ потрапив реєстратор мовної інформації. Цей прилад фіксує службові переговори по внутрішніх та зовнішніх системах зв'язку, звукові сигнали навігаційного обладнання, ставить мітки часу, що надходять від апаратури, яка використовується для кодування часу.

Українські військові здійснили успішну контратаку на позиції російських окупантів під Миколаєвом. Захоплено другу батарею гаубиць Д-30 російських десантників. Раніше під Миколаєвом було захоплено сім гаубиць Д-30, наразі захоплено ще чотири.

Траса Миколаїв – Нова Одеса під контролем ЗСУ.

155-а окрема бригада морської піхоти -тактичне з’єднання морської піхоти Тихоокеанського флоту Російської Федерації, практично припинила своє існування.

Під час патрулювання району можливої висадки ворожого десанту прикордонники Херсонського загону виявили тіла трьох убитих російських військовослужбовців. Також поруч із тілами був гранатомет, кілька пострілів для РПГ та роздруковані позивні радіо посадових осіб окупаційної армії.

Донецький напрямок

Противник намагається захопити Маріуполь. Українськими воїнами були успішно відбиті атаки загарбників. Загальні втрати ворога становили близько 150 людей, 2 танки, 7 БМП та один БТР. Після втрат окупанти припинили наступальні дії та відступили.

Артилерія та авіація ЗСУ завдали вогневого ураження по накопиченнях військової техніки та колонах ворога на маршрутах просування.

За результатами артилерійського вогневого нальоту було знищено 12 одиниць автомобільної техніки.

Також втрати зазнали батальйонні тактичні групи зі складу 336-ї окремої бригади морської піхоти та 11-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил Росії.

Ворог намагається блокувати місто як на західній, так і східній околицях. А проте – зазнає значних втрат. Окупанти зараз змушені вводити резерви – зокрема, зі складу 810 окремої бригади морської піхоти російської армії.

Російські окупанти почали обстрілювати Маріуполь ракетами з моря. Ворожі кораблі розташувалися в районі села Білосарайська коса.

В боях за Маріуполь бійці “Азову” знищили один Тайфун, 4 БТРи, 2 ББМ «Рись» російських окупантів.

Крім того, бійці полку "Азов" ліквідувати генерал-майора Олега Мітяєва. Також напередодні бійці знищили особовий склад 22-ї бригади ГРУ Росії. Окупанти базувалися в будівлі, біля якої поставили багато своєї техніки. Проте туди прилетів снаряд наших захисників, який допоміг оркам перестати воювати.

На Донеччині колона ворожої техніки спробувала атакувати позицію прикордонників і отримала по зубах.

Втративши танк та бронемобіль «Тигр», противник здійснив один зі своїх улюблених маневрів — розвернувся і чкурнув за курсом «російського військового карабля».

Чернігівський напрямок

Найскладніша ситуація навколо Чернігова — ворог не залишає спроб взяти обласний центр. Більшість бойових дій, як і зосередження сил ЗС РФ, відбувається у Чернігівському районі.

Також вороги намагаються закріпитися на південь від обласного центру — у селах Іванівка та Шестовиця, розташовані біля траси на Київ. Бойові дії йдуть і на півдні області, де російські війська намагаються прорватися у напрямку Броварів. Зокрема, є зіткнення у Ніжинському та Прилуцькому районах

Біля населеного пункту Срібне ЗСУ знищили блокпост ворога, а особовий склад іншого блокпоста здався місцевим мешканцям. У полон здалися шестеро окупантів на чолі з майором російської армії.

Артилерія військової частини ОК “Північ” знищила п’ять ворожих БМ-21 «Градів» та транспортно-заряджаючих машин.

Внаслідок нанесення влучного вогневого ураження наші війська ліквідували командний пункт московських окупантів та значну кількість його живої сили і військової техніки.

Два автомобілі російських окупантів після ремонту у Срібнянській громаді відправлено до військової частини Збройних Сил України.

Полонений російський вояка із залізничної бригади, що дислокується в Єкатеринбурзі, потрапив у полон на Чернігівщині. На допиті, зокрема, розповів, що у с. Терешиха ховається...військовий оркестр окупаційної російської армії. Відео допиту з такими несподіваними свідченнями опубліковано у Twitter.

Збройні сили України дають відсіч ворогу! Ми-під надійним захистом наших військових.

Зберігаємо спокій, читаємо перевірені новини і віримо в ЗСУ!

Д. Снєгирьов