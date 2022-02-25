Ворог перегруповується і посилює артобстріли. ЗСУ вдало контратакує: аналіз ситуації на 18 березня

Український народ вже понад три тижні продовжує давати відсіч ворогу у межах визначених операційних зон. Ворог уникає прямої зустрічі з ЗСУ. Тому намагається проводити передислокацію й збільшує кількість артобстрілів.

ЗСУ вдало контратакували ворога за ключовими напрямками.

Київський напрямок.

Залишається ймовірність здійснення ворогом спроб штурмувати столицю.

У Бородянській, Бучанській та Гостомельській громадах – переміщення ворога.

На території Баришівської, Калитянської, Великодимерської та Калинівської - ворожа техніка.

Варто зауважити, що російські окупанти прикриваються евакуацією цивільного мирного населення, щоб провести передислокацію своїх сил.

Після вдалої атаки ЗСУ на напрямі Ірпеня, Гостомеля та Немішаєва було проведено ефективний артилерійський удар, який дозволив просунутися вперед українським військовим. Саме там зараз і продовжуються найактивніші бойові дії.

Українські військові знищили кілька ворожих БТР та їх екіпажі на Київщині. Відповідне відео опублікувала 72 окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців у своєму Telegram-каналі. Під час огляду техніки окупантів знайшли багато награбованого в українців майна. Найбільше здивувала наших бійців велика кількість українських монет.Ймовірно, російські мародери під час пограбування магазинів вигрібали з кас магазинів весь дріб’язок, який там залишався.

За попередньою інформацією над територією Бориспільського району збито ворожий літак. Інформація перевіряється, здійснюється пошук літаку або його фрагментів.

Об 11:45 було виявлено два ворожі гелікоптери, які увійшли в зону ураження українських військ. У результаті роботи наших ППО Сухопутних військ один гелікоптер ворога було пошкоджено. Загарбники були вимушені повернути, їхня бойова задача зірвана.

У Києві протягом комендантської години затримали кілька російських ДРГ. І як результат — ситуація в Києві й на тих територіях, які ми контролюємо в області, відносно стабільна і повністю контрольована.

Харківський напрямок.

Харківський напрямок. Оперативна інформація станом на 20.00

За минулу добу російські окупаційні війська знову нанесли 49 обстрілів в районах Харкова. При цьому збільшилась кількість обстрілів з реактивних систем залпового вогню (БМ-21) - близько 10 разів.

Бої в Ізюмі не вщухають. Російські окупанти прорвалися через річку в районі Барвінківської траси, але були вщент розбиті біля Ізюмського рибгоспу.

На Харківщині українські військові знищили колони техніки 437-го навчального полку та батальйонно-тактична група 26-го танкового полку 47-ої танкової дивізії російських окупантів, які рухалися в напрямку Кам'янки.

Українські захисники завдали значних втрат підрозділам зі складу 252-го мотострілецького полку Західного військового округу, що ведуть бойові дії у районах міст Харкова та Ізюма. Втрачено до 30 відсотків особового складу, озброєння і військової техніки.

В ніч з 16 на 17 березня війська ППО прикрили небо Слобожанщини та збили два російських літаки.

Крім того, о 12:45 українській ППО вдалося ліквідувати ворожий безпілотник.

На підступах до Харкова окупанти продовжують уникати контакту із ЗСУ. Працюють здалеку ствольною артилерією за підтримки з неба. Постійно висить кілька БПЛА на висотах 5−5,5 км. Було зафіксовано випадки роботи вогнеметних систем.

Ворог намагається періодично збити блокпости на кільцевій, щоб закріпитись. Є спроби завести у місто групи диверсантів із зрадників у вигляді місцевих.

У Харкові через ворожий артобстріл загорівся ринок «Барабашово» — один із найбільших ринків у Східній Європі. Оцінити збитки поки що неможливо, оскільки пожежники більше п'яти годин не можуть впоратися з вогнем — снаряди потрапили в різні частини ринку, а зараз полум'я загрожує поширитися на сусідні житлові райони.

Луганський напрямок.

Вчора ворог проводив наступальні дії: мав частковий успіх у районі Рубіжного (закріплюється на західних та північно-західних околицях міста, просувається до південної частини міста. Наразі ЗСУ працюють аби вигнати окупанта з Рубіжного.

На Попаснянському напрямку ворог провів невдалі штурмові дії і зазнав втрат. На цей момент окупаційні війська проводять перегрупування та здійснюють поповнення запасів.

Працівники ДБР викрили 5 фактів колабораційної діяльності на тимчасово захоплених агресором територіях Луганської області. Зафіксовано перехід на бік ворога – незаконного збройного формування т.зв. "лнр" – чотирьох працівників правоохоронних органів у Старобільську, що на Луганщині.

Донецький напрямок.

Ворог продовжує тримати Українське місто Маріуполь в облозі та перейшов до тотального знищення об’єктів цивільної інфраструктури, житлових будинків та об’єктів життєзабезпечення, чим створює передумови для поглиблення гуманітарної кризи у місті.

В Маріуполі продовжують точитися вуличні бої. Захисники Маріуполя роблять неможливе, знищуючи ворога. Але, за інформацією місцевих джерел, вони вже не контролюють половину міста. Зокрема, окупанти контролюють 17-23 мікрорайони, Лівоберіжжя, частину Маріуполя вздовж проспекту Будівельників до магазину "1000 дрібниць".

Натомість, у Службі безпеки України заявляють, що перехоплені розмови російських військових свідчать про величезні втрати серед загарбників.

Поплічники окупантів, які беруть участь у штурмі Маріуполя, скаржаться на скотське ставлення до них з боку представників російської армії. Їх гонять, як худобу, попереду основних сил, що атакують, і навіть засоби захисту не видають.

Звертаю увагу, що бійці полку «Азов» за добу знищили ворожі 4 танки, 2 БТРи, ще один БТР підбили, а також близько роти ворожої піхоти.

Білоруський добровольчий батальйон їде на поміч Збройним Силам України. Бійці допомагатимуть у прориві блокади Маріуполя.

До захопленої російськими окупантами обласної лікарні в Маріуполі почали звозити поранених росіян з вимогою лікувати їх.

Чернігівський напрямок.

Поблизу Прилук українські військові знищили чергову колону російської військової техніки і здобули трофей – реактивну систему залпового вогню Ураган. Ще одну таку РСЗВ вони знищили разом з іншою технікою ворога.

Голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус показав кілька прикладів гуманітарки, яка днями надходить у Чернігів. У пачках замість масла та маргарину - пінопласт.

На переконання В’ячеслава Чауса, це не схоже на помилку, коли у коробку поклали кілька муляжів з вітрини.

«Бо їх не 2-3 упаковки, таких кілька коробок знайшли. Таку «гуманітарну допомогу» можуть використовувати для приховування «жучків», щоб відстежувати куди везуть допомогу.

Серед людей, які загинули сьогодні під час обстрілу мікрорайону в Чернігові, був громадянин США Джеймс Вітні Гілл.

Сумський напрямок.

Сумщина мужньо протистоїть ворогу та затримує війська російських окупантів. За час війни на території Сумської області потрапили в полон близько 100 військових росії. Спільними зусиллями Збройних сил України та тероборони щодня знищується техніка російських військових та особовий склад, які обстрілюють територію області та вбивають мирних мешканців.

Завдяки координованим і професійним діям підрозділів української армії, ворог поніс серйозних втрат відразу на кількох позиціях, зокрема біля Тростянця, Боромлі і Великої Писарівки.

Крім того, нещодавно українські бійці завдали удар по угрупуванню російських військ біля села Білка.

Зокрема, було знешкоджено 28 одиниць техніки окупантів: ракетна установка, артсистеми, БТРи, бензовоз і грузові машини, велика кількість боєприпасів. Ворог покинув село.

Росіяни не покидають спроб зачепитися в Тростянці, хоча несуть великі втрати. Тростянець їм потрібен, щоб обстрілювати і тримати в напрузі Охтирку. Утім, всі села навколо Тростянця ворог вже не контролює. Є величезна надія, що 93-тя ОМБр Холодний Яр разом з теробороною найближчим часов доб'є ворога і звільнить Тростянець.

Під час нічних нальотів артилерія росії скинула на місто Суми міни ПФМ-1 та ПФМ-1с. Мешканців закликали бути обережними та уважними.

Звертаю увагу, що російські окупанти під приводом евакуації у насильницький спосіб вивезли до міграційного центру на території країни-агресорки родину з 5 осіб, які проживали в одному з населених пунктів поблизу кордону.

Збройні сили України дають відсіч ворогу! Ми-під надійним захистом наших військових.

Зберігаємо спокій, читаємо перевірені новини і віримо в ЗСУ!

Д. Снєгирьов