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Пригожин «засвітив» базу окупантів на Луганщині: ЗСУ нанесли удар по позиції ПВК Вагнер

Вчера, 18:29 citynews.net.ua | Напечатать

Днями в інформаційному полі з'явилося повідомлення про перебування на окупованих територіях Донецької області російського олігарха Євгена Пригожина.

Фото Пригожина опублікував у мережі "Вконтакте" депутат-"єдинорос" Віталій Мілонов. Пригожин прокоментував це фото наступним чином: "Гуляв я Невським проспектом. Дивлюся, йде Мілонов. Я підійшов до нього, привітався. Ось і вся історія. Нема чого розповідати. Чому все роздовбано довкола? Так це ж наше місто – Петербург".

Варто зазначити, що Пригожина неофіційно називають "кухарем Путіна" через те, що підконтрольні йому компанії забезпечували послуги харчування в Кремлі. Крім того, Пригожин має безпосереднє відношення до діяльності ПВК "Вагнер" і є людиною наближеною до російських спеціальних служб.

Натомість, за інформацією місцевих джерел аналітичного відділу ГІ "Права Справа", місцем зйомки Пригожина з Мілоновим є територія окупованих районів Луганської, а не Донецької, як про це повідомляв Мілонов, області. Зокрема, окуповане місто Первомайськ, вул. Воровського.

Варто зазначити, що поблизу місця зйомки Пригожина знаходиться територія колишнього ПТУ №39, яку наразі перетворено на логістичну базу ПВК Вагнер і російських окупаційних військ. Як повідомлялося раніше, ЗСУ було нанесено точкового удару по місцях концентрації важкої бронетехніки і особового складу ПВК Вагнер в окупованому Первомайську. Внаслідок нанесення вогневого удару по районах накопичення живої сили противника, було знищено декілька одиниць техніки ПВК "Вагнер" і до 50 осіб особового складу. Окупаційна влада змушена була визнати факт знищення автотранспорту і особового складу загарбників.

Координати логістичної бази окупантів і місць накопичення важкої бронетехніки були надані ЗСУ аналітичним відділом "Правої справи".

Примітно, що це далеко не перший візит співробітників російських спецслужб в окупований Первомайськ. Нагадаю, у квітні 2019 року аналітичний відділ ГІ "Права Справа повідомив, що російські спецслужби розслідують обставини вибуху вантажівки з боєкомплектом на території Первомайського індустріально-педагогічного технікуму (колишнє ПТУ № 31) за адресою: вул. Потьомкіна,39. Тоді членами слідчої комісії відпрацьовуються декілька версій, серед яких-необережне поводження з вогнем і диверсійний акт.

Завдяки візиту в окупований Первомайськ представницької делегації країни-окупанта вдалося ідентифікувати місця базування учасників ПВК "Вагнер", які беруть безпосередню участь у боях в районі міста Попасна. Координати передані українським спеціальним службам. ЗСУ нанесли вогневий удар по виявленим цілям. Наразі встановлюються втрати в живій силі і техніці окупаційних військ.

Нещодавно прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив про те, що близько 1000 осіб, пов'язаних з групою Вагнера, наразі перебувають на окупованих територіях Луганської і Донецької областей. "Ми думаємо, що група Вагнера зараз направила близько 1000 осіб в регіон Донбасу", — сказав Кірбі.

Що стосується самого Пригожина, то 16 лютого 2018 року Федеральний окружний суд США в Вашингтоні, округ Колумбія, видав ордер на його арешт після того, як раніше того ж дня йому були висунуті обвинувачення у вступі в злочинну змову з метою вчинення шахрайства проти США.

У жовтні 2020 Євросоюз наклав санкції на "кухаря Путіна" Пригожина. У лютому 2021-го ФБР оголосило його в розшук.

Д. Снєгирьов


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