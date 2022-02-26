На Луганщині росіяни готують обстріли з УР-07: можливі масові жертви серед цивільних

На Луганщині точаться жорстокі бої. Російським окупантам не вдається повністю взяти під контроль місто Рубіжне і Попасне. Ворожі обстріли не припиняються. Ворог за будь яку ціну намагається захопити ці населені пункти на Луганщині. Тому вони перейшли до своєї улюбленої тактики — нищити все на своєму шляху. Мовиться про те, що російські окупанти збільшуватимуть кількість обстрілів об'єктів критичної і цивільної інфраструктури.

На тлі цього, протягом останніх днів зафіксована активна передислокація підрозділів «народної міліції ЛНР» та військової техніки з тилових районів окупованої території Луганської області, безпосередньо до лінії фронту.

Зокрема, за інформацією місцевих джерел аналітичного відділу ГІ «Права Справа», зафіксована передислокація в окуповане м. Первомайськ установки дистанційного розмінування УР-07 «Пересортировка» , яка переміщувалася разом з іншими типами озброєння та техніки.

Установка УР-07М створена на базі шасі БМП-3. Крім того, на ній розміщена пускова установка із подовженим зарядом розмінування УЗП-06 і УЗП-06Д. Це дозволяє пробивати коридор у мінному полі на дальність від 340 м до 1 км, а його ширина може сягати декількох десятків метрів. У ЗСУ на озброєнні таких установок немає.

Розмінування здійснюється шляхом виникнення ударної хвилі від вибуху снаряда, яка впливає на детонатор міни.​

Але, крім свого основного призначення, УР-07 М може використовуватися для знищення живої сили противника в укріплених руїнах будівель. При одночасному запуску і підриві декількох зарядів, виникає ефект об'ємного вибуху, який здатний розчистити будь-які руїни, знищуючи при цьому живу силу, яка їх обороняє.​

За інформацією місцевих джерел аналітичного відділу ГІ «Права Справа», під час штурму 18 лютого 2020 року позицій підрозділів 72-ї бригади ЗСУ в районі с. Золоте бойовики російсько-окупаційних військ застосували установку вибухового розмінування УР-07М.

У листопаді 2020 року СММ ОБСЄ підтвердила інформацію аналітичного відділу «Права Справа» щодо наявності УР-07 М на озброєнні учасників НЗФ т. зв. «ЛНР». Спостерігачі ОБСЄ повідомили про виявлення на полігоні поблизу окупованої Шимшинівки установки дистанційного розмінування УР-07 «Пересортировка».

Передислокація установки дистанційного розмінування УР-07 «Пересортировка» в окуповане м. Первомайськ свідчить про наміри командування окупаційних військ задіяти УР-07 М пі час штурму м. Попасне.

Справа втім, що аналогічні установки, а саме: УР-77, вже застосовувалися росіянами для подібних цілей в першу чеченську компанію на Північному Кавказі. Не обійшлося без них і під час другої чеченської війни. Зокрема, в ході боїв за селище Комсомольське.

В Сирії під час наступу сирійської і російської армій в районі Джобар, було зафіксовано застосування установок розмінування УР для знищення позицій загонів опозиції, що закріпилися в щільній малоповерховій міській забудові.

У разі застосування російськими окупантами УР-07 М, як конкретного виду звичайної зброї за непрямим призначенням, буде вважатися такими, що завдасть надмірних ушкоджень об'єктам критичної і цивільної інфраструктури українських міст. ЇЇ застосування матимє невибіркову дію і можє призвести до чисельних жертв серед цивільного населення м. Попасне і м. Рубіжне.

Вся відповідальність за можливі наслідки застосування російськими окупантами установки дистанційного розмінування УР-07 «Пересортировка» під час штурму м. Попасне і м.Рубіжне ляже безпосередньо на військово-політичне керівництво країни-окупанта.

Д. Снєгирьов