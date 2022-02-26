Буратіно і термобарична зброя - окупанти готуються штурмувати Попасне на Луганщині.

Основні зусилля російські окупанти зосереджують на підготовці до наступальної операції на сході України, метою якої є встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей.

На Луганському напрямку ворог продовжує артилерійські обстріли населеного пункту Попасна. Мета - завдання вогневого ураження підрозділам Збройних Сил України і житловим кварталам міста.

Наразі зафіксована активна передислокація підрозділів окупаційних військ та військової техніки з тилових районів окупованої території Луганської області, безпосередньо до лінії фронту.

Зокрема, за інформацією місцевих джерел аналітичного відділу ГІ "Права Справа", зафіксована передислокація в окупований Луганськ ТОС-1 "Буратіно", яка переміщувалася разом з іншими типами озброєння та техніки.

Важка вогнемета система ТОС-1 "Буратіно" на шасі танка Т-72 призначена для ураження живої сили, легкоброньованої та автомобільної техніки снарядами з бойовими частинами термобаричної запалювальної дії.

Бойова частина подвійного підриву – спочатку на висоті 5–15 метрів підривається перший заряд і розпорошується хмара аерозольної суміші діаметром до 50 метрів, потім другий заряд запалює цю суміш.

За один залп установка може випустити 30 ракет, що вражають територію площею від одного (запальними снарядами) до двох (термобаричних снарядів) квадратних кілометрів. Дальність застосування – від 400 метрів до 6 кілометрів.

Перші згадки про наявність на озброєнні у учасників НЗФ т.зв. "ЛНР" датуються сернем 2014 року. 12 серпня 2014 року аналітичний відділ "Права Справа" оприлюднив інформацію про те, що у бойовиків "ЛНР" з'явилися 3 установки ТОС-1 "Буратіно", які будуть націлені на Луганський аеропорт.

Варто відзначити, що ця інформація миттєво була оприлюднена російськими ЗМІ.

Наступна інформація щодо наявності ТОС-1 на окупованих територіях Луганської області з"являється у 2015 році. Тоді "Права справа" повідомляла, що парад Перемоги буде використаний як прикриття для передислокації у напрямку Станиці Луганської. Мовилося про 152-мм самохідних гаубиць "Мста" та систем ТОС-1 "Буратіно".

2 жовтня 2015 року заступник голови моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг повідомив, що спостерігачі побачили важку вогнеметну систему ТОС-1 "Буратіно" на полігоні в районі села Круглик.

11 січня 2021 року Росія почала військові навчання біля кордонів з Україною. Маневри відбуваються на загальновійськових полігонах у Воронезькій, Білгородській, Брянській та Смоленській областях. За інформацією "Права Справа", в цих навчаннях біля кордонів з Україною, вперше за тривалий час були задіяли вогнеметні системи ТОС-1 "Буратіно" та їхні модернізовані версії ТОС-1А "Солнцепек". Згодом російська сторона змушена була підтвердити цю інформацію "Права Справа".

18 січня 2022 року в ефірі провідного українського радіо я озвучив інформацію, що місцевими джерелами організації зафіксовані системи ТОС-1 на території окупованих районів Луганської області, а саме: на полігоні поблизу с. Круглик і Мирне.

10 березня 2022 року в українські ЗМІ повідомили, що Міноборони росії підтвердило, що застосовує в Україні важкі вогнеметні системи (ТОС-1А), які використовують термобаричні ракети. Про це інформував Держспецзв’язку в телеграм-каналі з посиланням на дані британської розвідки.

Термобарична зброя використовує кисень із навколишнього повітря для створення високотемпературного вибуху. Її фугасна дія триває довше, ніж у звичайної вибухової речовини. Вона може зруйнувати інфраструктуру, завдати значної шкоди внутрішнім органам людини й викликати різки опіки, що призводять до смерті.

Варто зазначити, що раніше термобарична зброя вже застосовувалася російськими військами в Афганістані й у Чечні.

Використання термобаричної зброї суворо регулюється законом про збройні конфлікти. Вона не може використовуватися проти військових цілей,якщо це наражає на небезпеку цивільне населення.

У разі застосування російськими окупантами ТОС-1 буде вважатися такими,що завдасть надмірних ушкоджень об'єктам критичної і цивільної інфраструктури українських міст. ЇЇ застосування можє призвести до чисельних жертв серед цивільного населення м. Попасне.

Вся відповідальність за можливі наслідки застосування російськими окупантами важкої вогнеметної системи ТОС-1 "Буратіно" під час штурму м. Попасне ляже безпосередньо на військово-політичне керівництво країни-окупанта.

Збройні сили України дають відсіч ворогу! Ми – під надійним захистом наших військових. Зберігаємо спокій і віримо в ЗСУ!

І головне – віримо в нашу перемогу!

Д. Снєгирьов