Росія готується до штурму Лисичанська та Сєвєродонецька.8-05-2022, 22:21
8 травня 2022 року російські військові активізували ведення бойових дій.
Як повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб ВСУ, російські війська намагаються здійснити вихід до адміністративних кордонів Луганської та Донецької областей.
Підрозділи РФ проводять перегрупування, поповнення втрат, нарощування системи протиповітряної оборони та матеріально-технічного забезпечення, імовірно, з метою активізації бойових дій у районах населених пунктів Сєвєродонецьк та Лисичанськ.
В районі Лимана (Донецька область)– 90-а танкова дивізія РФ намагається взяти під повний контроль Олександрівку і закріпитись на північній околиці Шандриголово.
В Луганській області на Сєвєродонецькому напрямку Росія намагається повністю захопити Рубіжне.
В районі Попасної російські нацисти намагаються зайняти позиції у в місті, яке зруйновано на 80 відсотків. Українські війська сьогодні відійшли з міркувань заняття більш зручних позицій ніж руїни. Але існує загроза захоплення траси Попасна – Бахмут.
Також вже реальною стала загроза оточення українських підрозділів у Сєвєродонецьку та Лисичанську.