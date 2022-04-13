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Війська РФ контролюють майже всю житлову частину Сєвєродонецька, Лисичанськ - під артобстрілами

Сегодня, 11:17 citynews.net.ua | Напечатать

Російські загарбники контролюють тотально більшу частину Сєвєродонецька. Бої настільки важкі, що добу боротьба може тривати, навіть, не за вулицю, а лише за одну багатоповерхівку - про це повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, війська РФ контролюють 70% Сєвєродонецька. Масова евакуація та підвезення гумвантажів через обстріли неможливі, але українськім військовим вдається вивозити лише по декілька людей на день

На промзоні підприємства «Азот» залишаються близько 500 мешканців, з них 40 - діти. До того ж всі люди, що там перебувають - відмовилися виїжджати з міста.

Укриття «Азоту» не такі міцні як у маріупольської «Азовсталі», намагаємося зробити організовану евакуацію з гарантіями безпеки.

Крім того, Сєвєродонецьк майже відрізан від Лисичанська - російські військові знищили два мости що з'єднували міста, та пошкодили останній - по ньому можливий лише пішохідний рух, але територія знаходиться під постійним обстрілом.

 

По Лисичанську росіяни посилили обстріли, гатять з великих калібрів, місто щодня знищується. За останні дні найбільша кількість загиблих та поранених - саме в цьому місті.

Вчора в Лисичанську під російськими обстрілами загинула 6-річна дитина та ще дві людини.

Вночі в Лисичанську згорів торговельний комплекс, а ще пошкоджено чотири будинки, споруди місцевої шахти. 11 будинків росіяни зруйнували у Врубівці, чотири – в Золотому, у Гірському – два будинки та дитячий садок.

Наші воїни успішно відбили штурмові дії у напрямках Вікторівка – Врубівка та Комишуваха – Врубівка. Ворог відновив наступальні дії у районі населеного пункту Золоте.


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