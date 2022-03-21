Росія захопила 95 відсотків Луганської області

Як повідомив керівник військової адміністрації Сергій Гайдай, на вечір 25 травня окуповано 95% території Луганської області. Ситуація на Донбасі - надзвичайно погана.

По йго словам Луганщина продовжує стримувати орду, яка знищує наші населені пункти. Обстріли не зупиняються - сьогодні війська РФ обстріляли центр Лисичанська та Северодонецьк.

Також траса «Лисичанськ-Бахмут» обстрілюється. Вчора ворожа ДРГ вийшла на дорогу, була перестрілка, загарбникам вдалося навіть поставити свої блок-пости, але українським військовим вдалося відкинути окупантів.

Сьогодні дорога не перекрита та вдалося завести гуманітарну допомогу.

Сєвєродонецьк не оточений, у місті та селах громади залишаються до 15 тисяч мешканців, загалом на підконтрольній нам Луганщині - більше 40 тисяч людей, з них 99% виїжджати не хочуть

Також в Луганській області зупинено роботу останньої газорозподільної станції - відтепер залишки міст та села повністю без блакитного палива.

Станом на вчора на Луганщині із газом залишалися 36 тисяч абонентів у трьох населених пунктах, а залишків блакитного палива в магістральних трубах вистачило би на півтора місяці.

«Тепер газ відсутній повсюди. Через обстріл в районі останньої вцілілої газорозподільної станції акубаротравми зазнав працівник, який здійснював регулювання автоматики. Через ці обстріли з боку російської армії припинила роботу і зазначена ГРС, що призвело до відсутності подачі централізованого газопостачання в зазначених населених пунктах», - поінформував очільник Луганщини Сергій Гайдай.