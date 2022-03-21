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Російські загарбники 6 разів штурмували Северодонецьк та Лисичанськ

Вчера, 08:26 citynews.net.ua | Напечатать

«Учора загинула жителька Лисичанська, у квартиру якої ввечері влучив російський снаряд. Обстріл цього житлового кварталу був дуже щільним — пошкоджено одразу чотири будинки. Загалом в місті зафіксовані руйнування в 13 будинках. Потужні удари неодноразово витримував Новодружеськ, проте 28 будинків там теж зруйновані», — про це повідомив Сергій Гайдай, голова обласної військової адміністрації.

Загалом за 22 травня в Луганській області російські загарбники обстріляли понад 70 об’єктів житлового фонду. Крім Лисичанська та Новодружеська це 13 будинків в Золотому, чотири — в Нирковому, по три — в Миколаївці та Катеринівці, два — в Гірському.

У Сєвєродонецьку росіянами пошкоджено п’ять багатоповерхівок та торговельні площі ринку. Поранення отримав літній чоловік, якого поліцейські своєчасно доставили до лікарні.

 

Під час наступу на Сєвєродонецьк противник вів бойові дії в районах Пурдівки та Олександрівки, а також штурмував Тошківку. 22 травня відбито одинадцять ворожих атак ворога, знищено шість танків, десять одиниць бойової броньованої техніки та шість одиниць автомобільної техніки противника. Підрозділи ППО збили один БпЛА типу «Орлан-10» та ворожий літак Су-25.

 

«Одразу із чотирьох напрямків намагалися увірватися до Сєвєродонецька росіяни, але отримали гідну відсіч й відійшли на попередні позиції, — відзначає начальник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. — Втім, артилерійські та мінометні обстріли житлових кварталів ними продовжилися. Постраждав майже кожний підконтрольний населений пункт. Між Сєвєродонецьком та Лисичанськом зруйнований проліт мосту поблизу залізничного вокзалу. Крім того, вчора були затримані декілька людей, які фотографували військову техніку. Ними займатиметься СБУ».



Теги: Военные преступления РФ Воєнні злочини РФ

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