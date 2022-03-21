Російська армія обстріляла школу в Северодонецьку - 3 людини загинуло, ще 200 - в укритті.

Армія РФ поновила наступ - всі підконтрольні Україні міста Луганської області знаходяться під шквальним обстрілом з артилерії та авіаударами - російські нацисти не гребують знищенням мирних мешканців для захоплення територій.

Сьогодні зранку російські загарбники з артилерії поцілили в Сєвєродонецьку школу, де в укритті знаходилися люди. Більше 200 осіб, багато дітей.

Троє дорослих загинули на місці.

19 травня в результаті обстрілів Северодонецька. Лисичанська та Гірскої громади в Луганській області загинуло 13 мирних мешканців, ще 44 - поранені.

Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, російська армія веде наступальну операцію у районах населених пунктів Лисичанськ і Сєверодонецьк.

«Руйнуються й вигорають будинки. Подекуди цілими вулицями, як от у Нирковому – п’ять житлових господарств поспіль. У Золотому – шість, у Врубівці – три, ще три – в Рубіжному», – акцентував Сергій Гайдай, та додав, що неможливо порахувати пошкодження у Тошківці, де тривають бойові дії.

Проте штурм Сєвєродонецька успіху не мав – росіяни зазнали втрат в особовому складі та відступили.

«Втім, наслідки наступу жителі міста відчули: загиблі та поранені люди, зруйновані щонайменше п’ять багатоповерхівок. Не краща ситуація й в Лисичанську та містах, що поряд. Так, в Лисичанську обстрілами пошкоджено 12 будинків, в Новодружеську – 14, в Привіллі – 17.

На фронті за минулу добу відбито чотирнадцять атак ворога, знищено вісім танків, чотирнадцять одиниць бойової броньованої техніки та шість одиниць автомобільної техніки противника.