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Плани окупантів у Сєвєродонецьку провалені: загрози оточення поки немає

Сегодня, 13:37 citynews.net.ua | Напечатать

За даними Генерального штабу, у Сєвєродонецьку тривають активні бойові дії. Російські окупанти намагаються штурмом взяти місто, але наші воїни їх вибивають.

Крім того, росіяни також хочуть захопити трасу Лисичанськ – Бахмут. Адже саме по ній возять гуманітарну допомогу у Лисичанськ і Сєвєродонецьк. Ця дорога є важливими логістичним маршрутом. Наразі трасу контролюють наші бійці, але через постійні обстріли пересуватися нею – небезпечно.

Очільники Луганської області повідомляли, що Збройні Сили України контролюють промзону Сєвєродонецька. Варто зауважити, що вона займає від 40 до 50% території та фактично є половиною міста.

Наразі в Сєвєродонецьку – вуличні бої високої інтенсивності. Територія переходить "із рук в руки", тому не варто говорити про якісь відсотки.

Нагадаю, як міністр оборони Сергій Шойгу всередині травня доповідав Володимиру Путіну про те, що Луганська область нібито майже повністю під контролем Росії. Окрім цього, у російських ЗМІ поширювали інформацію про начебто взяття Сєвєродонецька, яка датується 27 травня.

Сьогодні – 8 червня, і місто не взяли. Мужність українських воїнів – поза сумнівів. Плани російської воєнщини щодо створення оперативного оточення поблизу Сєвєродонецька та Лисичанська розбиті вщент. Це визнають самі росіяни.

Тобто плани військової кампанії російських загарбників поламали наші захисники. Наразі вони контролюють і Лисичанськ, і частково Сєвєродонецьк.

Чим важливий Сєвєродонецьк і Лисичанськ

Сєвєродонецьк важливий для України винятково із політичного погляду – це обласний центр.

Відповідно, із його взяттям росіяни зможуть звітувати про певні перемоги – начебто досягнуті певні успіхи щодо встановлення контролю над Луганською областю.

Натомість Лисичанськ географічно розташований вище за Сєвєродонецьк і відповідно має найбільші шанси перетворити збройні сили Росії на суцільний "могильник".

Актуальна інформація щодо ситуації в Сєвєродонецьку

За інформацією Генштабу ЗСУ станом на 8 червня, битва за Сєвєродонецьк продовжується. Ворог намагається встановити повний контроль над містом, однак наші захисники утримують позиції.

Керівник Сєвєродонецької військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк відзначив, що ситуація змінюється щогодини. Попри важкі бої, наші захисники не мають наміру здавати місто.

Д. Снєгирьов


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