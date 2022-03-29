Російські окупанти захоплюють Сєвєродонецьк - вуличні бой та обстріли

Станом на ранок 30 травня російські загарбники просуваються в середину Сєвєродонецька, в місті тривають вуличні бої. Все місто Сєвєродонецьк це 2 кілометри вулиць та проспектів, а також ще 3 кілометри промислової забудови. Російські загарбники атакують місто з південного напрямку - саме в районі житлових будинків.

За словами голови Луганської військової адміністрації Сергія Гайдая, ситуація в залишившихся неокупованими містах, Лисичанську та Сєвєродонецьку, дуже важка.

В Сєвєродонецьку розстріляна машина з двома волонтерами, вони поранені, але в безпеці, також зникли три лікарі, передня частина їхньої автівки розірвана, зв’язку з ними немає.

Користуватися трасою Лисичанськ – Бахмут небезпечно, використовуємо більш безпечні варіанти щодо евакуації та підвезення гуманітарних вантажів.

На захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська російські окупанти кинули все можливе озброєння, застосовують авіацію.

За минулу добу російськими снарядами вбито двох сєвєродончан, ще п’ятеро поранені. Більшість із них – жителі одного кварталу у старому районі міста. Вони готували їжу у дворі, коли раптом розпочався обстріл.

Важких травм зазнали двоє мешканців Сиротиного. Всі поранені отримали домедичну допомогу і вже перебувають в лікарнях Донеччини», – повідомив Сергій Гайдай.

За 29 травня в Сєвєродонецьку зруйновані щонайменше 12 будинків, у Лисичанську – 18, у Врубівці – 10 та будинок культури, у Золотому – три, у Нирковому, Миколаївці, Вікторівці – по два.

Очільник Луганщини також повідомив, що росіяни перекидають на Сєвєродонецький напрямок боєприпаси та техніку у великій кількості.

За минулу добу відбито чотирнадцять атак ворога, знищено дві артилерійські системи, одинадцять одиниць бойової броньованої техніки та десять ворожих автомобілів.