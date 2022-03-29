В Сєвєродонецьку ВСУ веде вуличні бої, в Лисичанську - російські війська обстрілюють житлові будинки та лікарню

В Луганській області українські військові стримують штурм російської армії у Сєвєродонецьку, наступ противника поблизу Тошківки успіху не мав.

Як повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай, росіян стримують в Сєвєродонецьку, у Лисичанську небезпечно навіть в центральних районах.

Саме на одній із центральних вулиць Лисичанська вчора після артилерійського обстрілу загинув місцевий житель. Поранену в місті жінку госпіталізували одразу до Чернівців.

А ще пошкоджено декілька багатоповерхівок. Однак найбільше руйнувань, які зафіксовано на поточну годину, у Врубівці та Золотому. Там пошкоджено 25 будинків.

Із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню росіяни обстріляли Золоте-4 та Врубівку.

Ворог продовжує нищити заклади охорони здоров’я. Останній обстріл багатопрофільної лікарні було здійснено з артилерії калібром 240 мм. А днями окупанти зруйнували будівлю місцевої станції "швидкої допомоги".