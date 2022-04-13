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Сєвєродонецьк готуються штурмувати з 9 напрямків

Сегодня, 09:29 citynews.net.ua | Напечатать

Сєвєродонецьк в Луганській області вже третій місяць знаходиться під масованими обстрілами. Росіянами знищені всі мости та контролюється більша частина житлових районів. Але в місті залишається близько 10 тисяч людей та ще 500 - у сховищах комбінату АЗОТ. 

Як повідомляє прес-служба Головнокомандувача ЗС України, російські загарбники зосередили на півночі Луганської області свої основні ударні сили і намагаються атакувати одночасно на девʼяти напрямках.

Українські військові контролюють промислову зону Сєвєродонецька та контратакують для витискання ворога із центра міста;

Також в Луганській області наступ вояк РФ ведеться з півдня на північ на напрямках Попасна-Комишуваха і далі на Лисичанськ, Попасна-Миколаївка, Попасна-Берестове, з півночі на південь на напрямках Богородичне-Словʼянськ, Ізюм-Словʼянськ, нижче - Попасна-Світлодарськ, зі сходу на захід у напрямку Сєвєродонецьк-Лисичанськ, а також на напрямках Сєвєродонецьк-Метьолкіне, Тошківка-Комишуваха.

За ловами місцевої адміністрації, після знищення всіх мостів дуже ускладнилась логістика, однак шляхи сполучення з Сєвєродонецьком залишаються, хоча здебільшого це водні переправи.

Також в місті критична безпекова та гуманітарна ситуація - евакуація неможлива, а доставляння їжі та медикаментів здійснюється невеличкими партіями.

З метою витіснення наших військ ворог застосовує авіацію, реактивні системи залпового вогню, артилерію.

 

«Російська армія втрачає бійців сотнями, знаходить резерви та продовжує руйнувати Сєвєродонецьк. Вчора вони вдарили про території «Склопластику» та колишнього заводу вимірів. Знову постраждали Павлоград та Синецький. Штурм міста триває і на поточну хвилину. Наші військові тримають оборону», – повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

 


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