» » Кабмін оновив список окупованих громад та унормував виплату пенсій та інших соцвиплат на цих територіях

Кабмін оновив список окупованих громад та унормував виплату пенсій та інших соцвиплат на цих територіях

Сегодня, 14:45 citynews.net.ua | Напечатать

Кабінет Міністрів України унормував питання щодо виплат пенсії та інших соціальних виплат на територіях, де не провадиться діяльність АТ «Ощадбанк» та інших банківських установ. Відповідна постанова ухвалена 10 червня на засіданні Уряду за поданням Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. 

Йдеться про виплати у межах територіальних громад, розташованих у районі проведення воєнних (бойових) дій, або таких, що перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні). 

Мешканцям таких територій виплати здійснюватимуться через АТ «Укрпошта». Пенсії й інші соцвиплати виплачуватимуть з урахуванням технічної можливості та пріоритетності забезпечення безпеки життя і здоров’я працівників та клієнтів.

Наказом Мінреінтеграції затверджено оновлений перелік, на основі якого внутрішньо переміщеним особам здійснюватимуть виплати. Нагадуємо, перелік не є фіксованим документом – він регулярно актуалізується.

Станом на 07.06.2022 року в оновленому переліку територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) перебувають 8 областей. Це територіальні громади Дніпропетровської (7 громад), Донецької (66 громад), Запорізької (55 громад), Луганської (37 громад), Миколаївської (24 громади), Харківської (51 громада), Херсонської (49 громад) і Сумської (14 громад) областей.

Усі внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з цих громад, отримають грошову допомогу від держави.

Інформуємо, що зазначений перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних та Київської міської військових адміністрацій.

При цьому спираються на три ключові критерії щодо визначення територій. Це:

  • території, що є тимчасово окупованими;
  • території, що перебувають в оточенні (блокуванні);
  • території, на яких тривають активні бойові дії.

Якщо ви зареєстровані в якійсь із зазначених областей, але ваша громада відсутня у цьому переліку, радимо звернутися до своєї військової адміністрації (особисто або через гарячу лінію) й уточнити інформацію.


Другие новости по теме:


comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 14:45

Кабмін оновив список окупованих громад та унормував виплату пенсій та інших соцвиплат на цих територіях

Сегодня, 11:51

В Луганській області зрадники коригували артобстріли Лисичанська через інтернет від StarLink

Сегодня, 11:17

Війська РФ контролюють майже всю житлову частину Сєвєродонецька, Лисичанськ - під артобстрілами

Вчера, 10:18

Випускники з окупованих РФ територій можуть вступати до вузів у форматі дистанційної співбесіди або творчого конкурсу

9-06-2022, 12:16

Керівники партії Наш Край намагалися продати місце в списку за 2,5 млн доларів

9-06-2022, 11:36

Російські війська обстріляли сєвєродонецький АЗОТ

8-06-2022, 19:13

В Україні суд заборонив «Опозиційний блок»

8-06-2022, 13:37

Плани окупантів у Сєвєродонецьку провалені: загрози оточення поки немає

8-06-2022, 13:06

Відео наслідків російського авіаудару по Бахмуту: Зруйновані школа та адмінбудівлі з людьми 

8-06-2022, 09:35

В Сєвєродонецьку ВСУ веде вуличні бої, в Лисичанську - російські війська обстрілюють житлові будинки та лікарню

7-06-2022, 11:38

Витяг про місце проживання в Україні відтепер можна отримати в «Дії»

6-06-2022, 10:17

В Луганській області ВСУ знищили відомого російського генерала

Новости Украины:

Сегодня, 14:49

«Укрзалізниця» відновила залізничне сполучення Києва з Черкасами та запустила поїзди до Житомира

Сегодня, 14:42

В Одесі планують підняти ціну на опалення з використанням альтернативних джерел енергії для бюджетних установ

30-05-2022, 10:24

В окупованому Мелітополі намагалися підірвати фейкового «губернатора» та зрадника Євгена Балицького

16-05-2022, 10:23

З 16 травня у Києві відновлено оплату за проїзд у метро та міських автобусах, тролейбусах та трамваях.

13-05-2022, 13:42

Жителі Одеської області отримують гуманітарну допомогу від благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Ми з України»

30-04-2022, 20:06

Российские войска повредили взлетную полосу одесского аэропорта

18-04-2022, 11:22

Россия нанесла ракетный удар по Львову - 6 погибших и десятки раненых

18-04-2022, 09:49

Киевское метро изменило время работы с 18 апреля

15-04-2022, 16:19

В Киеве дерусифицировали 3 станции железной дороги и библиотеку

15-04-2022, 16:15

УПЛ: чего ждать болельщикам

13-04-2022, 22:58

В Киеве станция метро Минская может стать Варшавской

13-04-2022, 14:08

Как правильно выбрать компанию для переезда?