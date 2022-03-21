Україна сплачує зарплатню виїхавшим з російської окупації бюджетникам Луганської області

Місцеві органи влади окупованих Росією громад Луганської області перереєструвалися в інших містах України аби забезпечити фінансування бюджетників та підтримати людей.

Ці мешканці Луганської області відмовились співпрацювати із окупантами і виїхали з територіальних громад аби організувати роботу в евакуації та своєчасне фінансування виплат працівникам бюджетної сфери, – наголосив начальник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Один із таких прикладів – Кремінна. Зокрема, міською владою на чолі з Олександром Дунцем відновлено діяльність управління освіти, культури, молоді та спорту. Працівники закладів у переважній більшості евакуювалися в безпечні регіони України. Із понад 700 робітників управління, 313 організували роботу в дистанційному режимі. Частині установ, це заклади культури та дитячі садки, оголошено простій. Бухгалтерією вже проведено нарахування та виплату заробітної плати за квітень, впроваджено заходи, спрямовані на відновлення фінансування», – поінформував очільник Луганщини.

Також упорядковується робота установ соціальної сфери, в яких оголошено простій. Наразі бухгалтерська служба нараховує робітникам заробітну плату.

Але в той самий час працівники окупованого російськими нацистами Рубіжного з лютого місяця виживають без зарплатні, люди сподіваються, що механізм перевірений на бюджетниках Кремінної буде розповсюджений й на інші території області.