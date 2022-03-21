Укрпошта та Укрзалізниця забезпечать отримання біженцями грошових виплат від держави прямо на вокзалі у Львові

Українці, що виїжджають із зони проведення бойових дій, зможуть отримати від держави грошову компенсацію під час евакуації. Для цього Укрзалізниця передає дані зі своїх евакуаційних рейсів працівникам Укрпошти. Видачу готівки здійснює Укрпошта безпосередньо на території залізничного вокзала у Львові. Невдовзі до переліку вокзалів, де проводитимуться виплати, доєднаються Ужгород, Івано-Франківськ та Чернівці.

Відомості про виплату грошової допомоги працівники залізниці формують безпосередньо під час руху евакуаційних потягів, де мають зазначити кількість дітей та дорослих. Ці дані передаються працівникам Укрпошти, які до моменту прибуття евакуаційного потяга до вокзалу міста-призначення організовують все необхідне, щоб люди одразу після виходу з потяга могли отримати кошти.

«Виплата грошової допомоги людям, що евакуюються, - черговий приклад співпраці двох компаній державного сектору економіки. Це додаткове навантаження і на наших працівників, яким доводиться в режимі реального часу займатися підготовкою виплати коштів, і для працівників Укрзалізниці, які прямо в дорозі формують відомості. Але ми саме ті компанії, які мають інфраструктуру, достатню для реалізації поставлених державою задач. Це вже другий спільний проект з початку війни Укрпошти та Укрзалізниці. Ми і надалі будемо виконувати поставлені урядом задачі щодо забезпечення населення, що постраждало від війни, грошовою та гуманітарною допомогою, а також всіляко надати підтримку бізнесу в питаннях релокації», - прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Починаючи з 17 травня працівники Укрпошти на території центрального залізничного вокзалу Львова щоденно проводять грошові виплати пасажирам двох евакуаційних потягів. Пасажири п’ятьох евакуаційних потягів до Львова вже отримали виплати на загальну суму 340 тис грн.

Як зазначалося раніше, людям, які евакуювалися з районів проведення бойових дій, держава надає одноразову допомогу в розмірі 3000 гривень на кожну дитину чи людину з інвалідністю та 2000 гривень на кожну людину, старшу 18 років. Це рішення закріплено в постанові Кабінету Міністрів України від 07 березня 2022 р. № 220 «Питання надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні» та змін, що були ухвалені 29.04.

Нагадаємо, що з початку квітня Укрпошта спільно з Укралізницею реалізує проєкт #Залізна_пошта, який наразі працює у Львові, Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі.