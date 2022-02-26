Укрпошта доставила в Україну гуманітарну допомогу від США на $2 млн

Цього тижня до аеропорту Варшави прибув літак з гуманітарною допомогою Україні від США. Це вже другий борт, який здійснив доставку за напрямом Варшава—Нью-Йорк—Варшава в межах чартерної програми Укрпошти та WindRose.

На борту літака 30 тонн гуманітарної допомоги - медичні засоби та обладнання, загальною вартістю $2 млн - саме стільки фонди США та пересічні американці пожертвували для України. Обробку гуманітарного вантажу в США здійснює партнер Укрпошти компанія DNIPRO LLC.

"Ми вдячні нашим американським друзям і партнерам за допомогу Україні в цей складний час. Завдяки небайдужим американцям і злагоджено роботі людей з кількох країн нам вдалося налагодити регулярну доставку гуманітарних вантажів. Вже скоро медикаменти і обладнання відправиться до лікарень Харкова, Сум, Чернігова, а також в інші регіони, де в них є потреба", - прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський

Нагадаємо, перший борт з гуманітарним вантажем з США прибув в Україну 10 березня. Тоді було доставлено 24 тонни гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, в США компанія DNIPRO LLC виступає консолідатором та вантажним агентом по прийому всіх вантажів на свій склад та підготовці вантажів для перевезення. Гуманітарні вантажі - медичні речі - примаються на адресу в USA: 645 West 1st Avenue, Roselle, NJ 07203. З питань габаритних обмежень та додаткової інформації прохання звертатись за телефонами +1 (908) 241-2190, +1 (888) 336-4776 SaveUkraine@dniprollc.com. До перевезення приймаються медичні засоби. На всіх коробках слід вказувати «UkrPoshta Dnipro LLC/Humanitarian Aid».

Доставка гуманітарних вантажів із США через Польщу до України й до місця призначення Укрпошта здійснює за власний кошт. Компанія GLOBE AIR CARGO як генеральний агент (GSSA) авіакомпанії WindRose на території США бере на себе виконання всіх необхідних робіт із організації бронювання та координації обслуговування вантажу в аеропорту відправлення.