Нова Пошта відкрила рахунки для доставки гуманітарної допомоги з закордону

Нова Пошта відкрила рахунки для доставки гуманітарної допомоги з закордонуСегодня, 14:29
Нова пошта розгорнула широку програму з доставки гуманітарних вантажів як по Україні, так і з-за кордону для підтримки наших воїнів та українців, які потрапили у скрутне становище.
В Україні компанія безкоштовно доставляє вантажі від волонтерів та організацій, які допомагають армії та теробороні. На жаль, вантажі з закордонних складів компанія не має змоги перевозити безкоштовно. Адже це значні витрати на пальне, бронювання літаків та інші логістичні витрати, - і наших ресурсів недостатньо.
Щоб нова пошта могла перевозити безкоштовно волонтерську гуманітрану допомогу з усього світу необхідна фінансова допомога. Дуже просимо організації та небайдужих, хто бажають Україні миру та процвітання, поставитися з розумінням до цієї ситуації.
Для допомоги ми відкрили спеціальні рахунки, на які можна перерахувати кошти, що підуть на логістичні витрати.
Рахунки доступні у різних валютах:
EUR
BENEFICIARY BANK:
OTP Bank
43 Zhylyanska street, Kyiv, 01033, Ukraine
Branch soft code: 300528
SWIFT: OTPVUAUK
Account Number: UA793005280000026008455061609
Currency: EUR
BENEFICIARY:
NOVA POSHTA GLOBAL LIMITED LIABILITY COMPANY
03026, Ukraine, Kyiv, st. Stolychne highway, 103
VAT payer certification number 200136922
ITN 381304126502
Reg. code (EDRPOU) 38130410
PAYMENT DETAILS:
Payment for international delivery of humanitarian aid
USD
BENEFICIARY BANK:
OTP Bank
43 Zhylyanska street, Kyiv, 01033, Ukraine
Branch soft code: 300528
SWIFT: OTPVUAUK
Account Number: UA793005280000026008455061609
Currency: USD
BENEFICIARY:
NOVA POSHTA GLOBAL LIMITED LIABILITY COMPANY
03026, Ukraine, Kyiv, st. Stolychne highway, 103
VAT payer certification number 200136922
ITN 381304126502
Reg. code (EDRPOU) 38130410
PAYMENT DETAILS:
Payment for international delivery of humanitarian aid
Грн
Банк отримувача:
АТ «ОТП Банк»
Україна, м. Київ, 01033, вул. Жилянська, 43
МФО: 300528
SWIFT: OTPVUAUK
Банківський рахунок: UA793005280000026008455061609
Валюта: UAH
Отримувач:
ТОВ "НП ГЛОБАЛ"
03026, Україна, м. Київ, вул. Столичне шосе, 103
Свід-во платника ПДВ № 200136922
ІПН 381304126502
ЄДРПОУ 38130410
Дякуємо українцям всього світу, що гуртуються задля допомоги нашій країні у найстрашніші для неї часи. Разом переможемо!