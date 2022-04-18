Мешканців Лисичанська закликають евакуюватися - місто під авіаударами та обстрілом важкої артилерії

Луганська військова адміністрація закликає мешканців Лисичанська евакуюватися в безпечні регіони України. Місто знаходиться під цілодобовими обстрілами російських нацистів, які ведуть огонь з важкої артилерії. реактивних систем та авіації.

Тільки за останню добу в Лисичанську зруйновані 5 багатоквартирних будинків, в приватному секторі від декількох вулиці залишилися лише уламки цегли.

До того, навіть ті хто чекає так званий "руській мир" у разі захоплення міста будуть депортовані - саме так було зроблено в Попасній. Рубіжному та Сєвєродонецьку.

Росіяни вивозять мирних мешканців щоб без свідків грабувати залишки їх домівок.

Шановні мешканці Лисичанської міської територіальної громади та їх рідні!

У зв’язку з існуванням реальної загрози життю та здоров’ю, закликаємо терміново до евакуації!

Ситуація у місті надважка!

Збережіть себе та своїх рідних. Подбайте про дітей!

Будьте впевнені, про вас подбають у містах евакуації на території України.

Евакуація з Лисичанська: