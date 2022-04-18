Мешканців Лисичанська закликають евакуюватися - місто під авіаударами та обстрілом важкої артилерії

Мешканців Лисичанська закликають евакуюватися - місто під авіаударами та обстрілом важкої артилеріїВчера, 11:57
Луганська військова адміністрація закликає мешканців Лисичанська евакуюватися в безпечні регіони України. Місто знаходиться під цілодобовими обстрілами російських нацистів, які ведуть огонь з важкої артилерії. реактивних систем та авіації.
Тільки за останню добу в Лисичанську зруйновані 5 багатоквартирних будинків, в приватному секторі від декількох вулиці залишилися лише уламки цегли.
До того, навіть ті хто чекає так званий "руській мир" у разі захоплення міста будуть депортовані - саме так було зроблено в Попасній. Рубіжному та Сєвєродонецьку.
Росіяни вивозять мирних мешканців щоб без свідків грабувати залишки їх домівок.
Шановні мешканці Лисичанської міської територіальної громади та їх рідні!
У зв’язку з існуванням реальної загрози життю та здоров’ю, закликаємо терміново до евакуації!
Ситуація у місті надважка!
Збережіть себе та своїх рідних. Подбайте про дітей!
Будьте впевнені, про вас подбають у містах евакуації на території України.
Евакуація з Лисичанська:
- 050 208 92 23
- 095 513 80 91
- 050 986 42 10
- 066 464 22 83