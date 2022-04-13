Росія стягує війська для штурму Лисичанська

Як повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай, росіяни наближаються до Лисичанська, закріплюючись у населених пунктах неподалік, місто обстрілюють з артилерії, танків, авіації. Маємо щонайменше трьох поранених цивільних, ушкодження отримали декілька поліцейських. Ракетні удари витримали будівлі поліції, прокуратури, СБУ.

У Сєвєродонецьку тривають вуличні бої. Ворог знову відкрив вогонь по селищах Синецький та Павлоград, по вже зруйнованим мостам та двічі по «Азоту».

Російські війська захопили Тошківку в Луганській області. В боях за цій населений пункт росіяни застосували близько 30 БТР, 10 танків та багато іншої техніки.

Окупанти вже закріплюються в Устинівці, Підлісному та Мирній Долині, ведуть наступ на Білу Гору.

Захоплення Тошківки дозволило російським загарбникам посилити вогневий вплив на інші населені пункти та відкриває шлях на Лисичанськ.

На думку військового експерта Дмитра Снєгирьова, це посилює загрозу оперативного оточення українських військових в районі населених пунктів Золоте та Гірське.

Окупанти намагаються встановити повний контроль над Сєвєродонецьком і блокувати підрозділи Сил оборони в районах населених пунктів Борівське та Воронове.



