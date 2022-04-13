» » Росія стягує війська для штурму Лисичанська

Росія стягує війська для штурму Лисичанська

Сегодня, 09:14 citynews.net.ua | Напечатать

Як повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай, росіяни наближаються до Лисичанська, закріплюючись у населених пунктах неподалік, місто обстрілюють з артилерії, танків, авіації. Маємо щонайменше трьох поранених цивільних, ушкодження отримали декілька поліцейських. Ракетні удари витримали будівлі поліції, прокуратури, СБУ.

У Сєвєродонецьку тривають вуличні бої. Ворог знову відкрив вогонь по селищах Синецький та Павлоград, по вже зруйнованим мостам та двічі по «Азоту».

Російські війська захопили Тошківку в Луганській області. В боях за цій населений пункт росіяни застосували близько 30 БТР, 10 танків та багато іншої техніки.

Окупанти вже закріплюються в Устинівці, Підлісному та Мирній Долині, ведуть наступ на Білу Гору.

Захоплення Тошківки дозволило російським загарбникам посилити вогневий вплив на інші населені пункти та відкриває шлях на Лисичанськ.

На думку військового експерта Дмитра Снєгирьова, це посилює загрозу оперативного оточення українських військових в районі населених пунктів Золоте та Гірське.

Окупанти намагаються встановити повний контроль над Сєвєродонецьком і блокувати підрозділи Сил оборони в районах населених пунктів Борівське та Воронове.



Другие новости по теме:


comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 20:38

В США считают что Россия сможет захватить всю Луганскую область

Сегодня, 09:14

Росія стягує війська для штурму Лисичанська

Вчера, 17:18

Депутати всіх фракцій та партій вирішили що дешеві авто українцям не потрібні

Вчера, 17:06

ВСУ підтвердили ураження ракетами російських загарбників на острові Зміїний

Вчера, 08:39

Стало відомо на кого обміняли з російського полону Юлію Паєвську «Тайру»

20-06-2022, 21:44

В Луганській області бої вже точаться у Сєвєродонецькій промзоні

20-06-2022, 17:18

Україна ратифікувала Стамбульську конвенцію: Про що ця конвенція та чому деякі проти

20-06-2022, 13:23

Російські окупанти примусово вивезли з Луганської області  13 тисяч осіб за добу: частину відправили в СІЗО.

20-06-2022, 12:51

В Краматорську ДБР знайшло одну прихільницю «руского міра»

17-06-2022, 21:34

Відома волонтерка і парамедик Юлія Паєвська «Тайра» звільнена з російського полону

17-06-2022, 12:32

В Луганській області підтвердили блокування на сєвєродонецькому «Азоті» 568 людей - евакуація неможлива

16-06-2022, 12:45

Лідери Франції, Італії та Німеччини прибули в Україну: Зброя, продовольча безпека та підтримка України на шляху в ЄС

Новости Украины:

Вчера, 16:43

Перший суперник «Динамо» у новому сезоні Ліги чемпіонів уже відомий

13-06-2022, 14:49

«Укрзалізниця» відновила залізничне сполучення Києва з Черкасами та запустила поїзди до Житомира

13-06-2022, 14:42

В Одесі планують підняти ціну на опалення з використанням альтернативних джерел енергії для бюджетних установ

30-05-2022, 10:24

В окупованому Мелітополі намагалися підірвати фейкового «губернатора» та зрадника Євгена Балицького

16-05-2022, 10:23

З 16 травня у Києві відновлено оплату за проїзд у метро та міських автобусах, тролейбусах та трамваях.

13-05-2022, 13:42

Жителі Одеської області отримують гуманітарну допомогу від благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Ми з України»

30-04-2022, 20:06

Российские войска повредили взлетную полосу одесского аэропорта

18-04-2022, 11:22

Россия нанесла ракетный удар по Львову - 6 погибших и десятки раненых

18-04-2022, 09:49

Киевское метро изменило время работы с 18 апреля

15-04-2022, 16:19

В Киеве дерусифицировали 3 станции железной дороги и библиотеку

15-04-2022, 16:15

УПЛ: чего ждать болельщикам

13-04-2022, 22:58

В Киеве станция метро Минская может стать Варшавской