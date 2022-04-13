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В Луганській області бої вже точаться у Сєвєродонецькій промзоні

Сегодня, 21:44 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганській області російські загарбники цілий день обстрілюють Лисичанськ та почали наступ уздовж «дороги життя» на Бахмут.

Як повідомив голово Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай, в Луганській області вкрай важка ситуація по всій лінії фронту.

На його думку, армії РФ розпочала широкомасштабний наступ в області, накопичивши достатню кількість резервів і сьогодні у вогні всі підконтрольні Україні населені пункти.

У Сєвєродонецьку бої тривають вже у промзоні, українські війська контролюють лише територію заводу «Азот».

Кількість жертв в Сєверодонецьку та Лисичанську встановити наразі неможливо.

На думку заступниці міністра оборони Ганни Маляр, на території агломерацій Сєвєродонецька і Лисичанська ведуться вирішальні бої.
Про це вона повідомила в ефірі національного телемарафону сьогодні, 20 червня 2022 року.

«Зараз тривають без перебільшення вирішальні бої в Сєвєродонецьку, і плани ворога або завдання, які перед ними поставило їх керівництво, — це дійти до рубежів Луганської області орієнтовно до 26 червня.

Зараз російська армія кинула фактично всі свої сили і засоби (в бій), щоб штурмувати навколо навколишні населені пункти. Вони намагаються прорвати оборону наших військ і взяти в оточення.

Наші війська роблять все можливе для того, щоб утримати ці території і не допустити оточення».

Маляр зазначила, що ворог має перевагу в озброєнні і засобах, тому ситуація буде залишатися складною. Водночас росіяни зазнають великих втрат.

 

Також бої точаться у багатьох селищах навколо Сєвєродонецька та Лисичанська. На жаль, зараз Україна втратила контроль в селищі Метьолкіне поблизу обласного центру.


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