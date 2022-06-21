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В Україні посилили відповідальність за дітей під час евакуації

Вчера, 11:09 citynews.net.ua | Напечатать

Українські сім’ї, а також патронатні вихователі та дитячі будинки, які виховують прийомних дітей-сиріт чи позбавлених батьківського піклування, можуть втратити право опікувати їх, якщо наражають своїх вихованців на великий ризик та відмовляються від обов’язкової евакуації з під російських обстрілів чи загрози окупації.

Долі цих дітей українська держава доручить більш відповідальним вихователям – вже у безпечних регіонах, куди малих евакуюють.

Заклади чи вихователів визначатиме Нацсоцслужба – на підставі інформації місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування про наявність у згаданих районах прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей патронатних вихователів, закладів, в яких передбачається цілодобове перебування дітей.

Відповідну постанову, винесену на розгляд Кабміну Мінсоцполітики, прийняв сьогодні Уряд на своєму засіданні. Ініціатором документу, який було підготовлено на виконання рішення засідання Координаційного штабу по обов’язковій евакуації населення Донецької області, виступило Мінреінтеграції.

Нагадаємо, обов’язкова евакуація з Донеччини наразі триває. З 2 серпня, коли вона розпочалася, до безпечних регіонів вже виїхало близько 10 тис. мирних громадян. Координаційний штаб по евакуації очолює Віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук.


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