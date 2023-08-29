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В Україну доставили 3 000 доз вакцин проти гепатиту А в рамках партнерства МОЗ та ЮНІСЕФ

29-08-2023, 14:11 citynews.net.ua | Напечатать

Гепатит А — вірусна інфекція, що вражає печінку і може спричинити захворювання середнього і важкого ступеня. Симптоми включають лихоманку, нездужання, діарею, нудоту, дискомфорт у животі, темну сечу та жовтяницю. Частіше хворіють дорослі, тяжкі форми захворювання та летальні випадки теж більш ймовірні у старшому віці.

«Вакцинування від гепатиту А важливий компонент з точки зору попередження цієї вірусної хвороби. Збудник потрапляє в організм людини через заражену їжу чи воду. Щеплення проти гепатиту А не входять до календаря профілактичних щеплень, але рекомендовані дітям та дорослим. Вакцина, яку надали міжнародні партнери, буде розподілена за потреби, враховуючи існуючі ризики на постраждалих територіях», — зазначив заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Інфікування гепатитом А можливе через вживання забрудненої питної води або харчів та недотриманням санітарних норм під час обробки чи приготування продуктів.

Вакцину проти гепатиту А фонд ЮНІСЕФ доставив як гуманітарну допомогу на запит Міністерства охорони здоровʼя після теракту на Каховській ГЕС.

«ЮНІСЕФ підтримує Міністерство охорони здоров'я України у запобіганні можливим спалахам інфекційних захворювань у постраждалих районах Херсонської та Миколаївської областей. Ця вакцина допоможе захистити дітей і дорослих від гепатиту А, що становить додаткову загрозу для їхнього здоровʼя внаслідок затоплення, спричиненого підривом Каховської дамби», — сказав голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін.

В рамках партнерства з МОЗ України Фонд ЮНІСЕФ закупив та доставив вакцини проти гепатиту А, що стало можливим завдяки фінансовій підтримці Уряду Японії. У 2022-2023 рр. для підтримки імунізації в Україні ЮНІСЕФ закупив понад 2,89 мільйона доз вакцин. Зокрема, інактивовану та оральну поліомієлітну вакцину, вакцини для профілактики гепатиту В, дифтерії-правця, кору-паротиту-краснухи та інші.

 


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