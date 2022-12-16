Під Києвом внаслідок падіння гвинтокрила загинув міністр МВС України та його заступник

18 січня в результаті падіння гвинтокрила у Броварах на Київщині загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ: глава МВС Денис Монастирський, перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович.

Загалом 16 жертв, серед яких 2 дітей.

Наразі відомо що гвинтокрил упав поблизу дитячого садка – спалахнула пожежа, за попередінми даними, є постараждалі та загиблі.

Як повідомив керівник Нацполіції Ігор Клименко, вранці 18 січня у Броварах розбився гвинтокрил ДСНС. Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС: міністр, перший заступник міністра та державний секретар.

Всього наразі відомо про 16 загиблих, з них 2 дітей. З них 9 перебували на борту гвинтокрила".

22 потерпілих перебувають в лікарні, з яких 10 дітей.