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Під Києвом внаслідок падіння гвинтокрила загинув міністр МВС України та його заступник

Вчера, 10:36 citynews.net.ua | Напечатать

18 січня в результаті падіння гвинтокрила у Броварах на Київщині загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ: глава МВС Денис Монастирський, перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович. 

Загалом 16 жертв, серед яких 2 дітей. 

Наразі відомо що гвинтокрил упав поблизу дитячого садка – спалахнула пожежа, за попередінми даними, є постараждалі та загиблі.

Як повідомив керівник Нацполіції Ігор Клименко, вранці 18 січня у Броварах розбився гвинтокрил ДСНС. Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС: міністр, перший заступник міністра та державний секретар.

Всього наразі відомо про 16 загиблих, з них 2 дітей. З них 9 перебували на борту гвинтокрила".

22 потерпілих перебувають в лікарні, з яких 10 дітей.


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