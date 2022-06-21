Російські військові вбили 25 мирних мешканців в Чаплине Дніпропетровській області

Сьогодні вранці рятувальники закінчили пошукові роботи в Чаплине - кількість жертв зросла до 25 осіб.

У селищі Чаплине в Дніпропетровській області рятувальники закінчили пошукові роботи на місці ракетного удару російських нацистів. Про це 25 серпня у Telegram повідомляє заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

Наразі рятувальникам вдалося встановити факт загибелі 25 осіб – серед яких є двоє дітей.

11-річний хлопчик загинув під завалами будинку, ще одна 6-річна дитина – під час пожежі в автомобілі біля залізничної станції.

Також внаслідок обстрілу постраждала 31 особа.

Нагадаємо, 24 серпня рашисти вдарили ракетами по залізничній станції Чаплине. Вчора вдалося знайти тіла 22 загиблих – п'ятеро з них згоріли у машині.