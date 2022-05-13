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Воєнний злочин РФ: Російські військові вдарили ракетами по житловому будинку в Одесі та базі відпочинку

Вчера, 08:35 citynews.net.ua | Напечатать

Вночі, 1 липня 2022 року, російські загарбники випустили некеровані ракети по Одеській області. Поки відомо по 17 загиблих.

За словами речника Одеської ОДА, ракетний удар був нанесений літаками стратегічної авіації з напрямку Чорного моря. Одна ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, друга - в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі".

 

В 9-поверхівці повністю зруйнований один під’їзд.

Станом на 06.00 ранку знайдено 14 загиблих людей, травмовані — 30, з них три дитини.

Внаслідок російського ракетного удару по Білгород-Дністровському району на базі відпочинку загинуло 3 особи (з них 1 дитина) та постраждала 1 особа.

Як повідомили в ДСНС Одеської області. 1 липня близько 01:00 у Білгород-Дністровському районі внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування триповерхової та чотирьохповерхової будівлі бази відпочинку, внаслідок чого загинуло 3 особи (з них 1 дитина) та постраждала 1 особа.



Теги: Воєнні злочини РФ Военные преступления РФ Одесса

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