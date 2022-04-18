8 вбитих та 21 поранених - Росія обстріляла чергу за водою в Лисичанську з артилерії

Росіяни здійснили черговий воєнний злочин в Україні. 27 липня з реактивної артилерії російські загарбники обстріляли чергу за водою в Лисичанська.

Як повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай, приблизно о 15:00 із реактивних систем залпового вогню російська армія відкрила вогонь по скупченню місцевих жителів, які вийшли поповнити запаси питної води. Внаслідок обстрілу було вбито 8 мирних мешканців, в тому числі неповнолітній хлопець, та 21 - поранені.

Більшість постраждалих було евакуйовано до Краматорська, де вони отримають медичну допомогу.

Але вже зара відомо, що російські нацисти використовували касетні боєприпаси, тому багатьом постраждалим, щоб зберегти життя, довелося ампутувати уражені кінцівки.

Зброя такого типу заборонена в цивілізованому світі, але це не відноситься до російських загарбників, які готові вбивати мешканців Україні незалежно від їх віку чи мови спілкування.