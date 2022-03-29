Відео наслідків російського авіаудару по Бахмуту: Зруйновані школа та адмінбудівлі з людьми 

Російські окупанти обстріляли місто Бахмут на межі Донецької та Луганської областей близько восьмої ранку. Бомби та ракети вдарили по навчальному закладу та адмінбудівлі, де перебували люди.

Школа зруйнована повністю, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну в ній навчалося 400 дітей.

На місці продовжують працювати поліцейські, рятувальники та вибухотехніки. Триває розбір завалів та огляд території. Попередньо, є інформація про постраждалих.

Слідчі спільно з СБУ задокументували черговий воєнний злочин Росії за ст. 438 ККУ (Порушення законів та звичаїв війни).