» » Відео наслідків російського авіаудару по Бахмуту: Зруйновані школа та адмінбудівлі з людьми 

Відео наслідків російського авіаудару по Бахмуту: Зруйновані школа та адмінбудівлі з людьми 

Сегодня, 13:06 citynews.net.ua | Напечатать

Російські окупанти обстріляли місто Бахмут на межі Донецької та Луганської областей близько восьмої ранку. Бомби та ракети вдарили по навчальному закладу та адмінбудівлі, де перебували люди.

Школа зруйнована повністю, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну в ній навчалося 400 дітей.

На місці продовжують працювати поліцейські, рятувальники та вибухотехніки. Триває розбір завалів та огляд території. Попередньо, є інформація про постраждалих.

Слідчі спільно з СБУ задокументували черговий воєнний злочин Росії за ст. 438 ККУ (Порушення законів та звичаїв війни). 



Теги: Воєнні злочини РФ Военные преступления РФ

Другие новости по теме:


comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 19:13

В Україні суд заборонив «Опозиційний блок»

Сегодня, 13:37

Плани окупантів у Сєвєродонецьку провалені: загрози оточення поки немає

Сегодня, 13:06

Відео наслідків російського авіаудару по Бахмуту: Зруйновані школа та адмінбудівлі з людьми 

Сегодня, 09:35

В Сєвєродонецьку ВСУ веде вуличні бої, в Лисичанську - російські війська обстрілюють житлові будинки та лікарню

Вчера, 11:38

Витяг про місце проживання в Україні відтепер можна отримати в «Дії»

6-06-2022, 10:17

В Луганській області ВСУ знищили відомого російського генерала

6-06-2022, 10:09

Президент Зеленський відвідав Лисичанськ

3-06-2022, 20:34

В Луганській області загинув водій та поранені журналісти Reuters

3-06-2022, 19:51

Мер Москви докотився до співробітництва з Луганськом та ватажками терористів

31-05-2022, 19:37

Сєвєродонецьк накрила отруйна хмара - Російська авіація скинула авіабомбу на цистерну з азотною

30-05-2022, 15:26

На Луганщині окупанти обмежують пересування автотранспортом для цивільних: шукають партизанів?

30-05-2022, 15:21

В Луганській області під час російського обстрілу загинув журналіст із Франції

Новости Украины:

30-05-2022, 10:24

В окупованому Мелітополі намагалися підірвати фейкового «губернатора» та зрадника Євгена Балицького

16-05-2022, 10:23

З 16 травня у Києві відновлено оплату за проїзд у метро та міських автобусах, тролейбусах та трамваях.

13-05-2022, 13:42

Жителі Одеської області отримують гуманітарну допомогу від благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Ми з України»

30-04-2022, 20:06

Российские войска повредили взлетную полосу одесского аэропорта

18-04-2022, 11:22

Россия нанесла ракетный удар по Львову - 6 погибших и десятки раненых

18-04-2022, 09:49

Киевское метро изменило время работы с 18 апреля

15-04-2022, 16:19

В Киеве дерусифицировали 3 станции железной дороги и библиотеку

15-04-2022, 16:15

УПЛ: чего ждать болельщикам

13-04-2022, 22:58

В Киеве станция метро Минская может стать Варшавской

13-04-2022, 14:08

Как правильно выбрать компанию для переезда?

12-04-2022, 13:56

Из Одессы хотели вывезти в Россию 10 кораблей на миллиард гривень

29-03-2022, 11:13

Российские самолеты и ракеты летят на Николаев - разрушено здание ОГА

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июнь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 



^Наверх

 