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Воєнні злочини РФ: За вбивство цивільного українця російський вояка засуджений на довічне ув'язнення

Вчера, 14:21 citynews.net.ua | Напечатать

Російського військового Вадима Шишимаріна, обвинуваченого у вбивстві цивільного мешканця Сумщини, засудили до довічного ув'язнення.

Таке рішення було прийняте на засіданні Солом'янського райсуду Києва.

Суд визнав докази проти Шишимаріна і дійшов висновку, що вбивство було умисним а також відкинув доводи захисту, що окупант нібито виконав наказ, оскільки його віддав військовий, який не був командиром Шишимаріна, а сам наказ був злочинним.

Каяття обвинуваченого суд не вважає щирим.

Шишимаріна визнали винним у порушенні законі і звичаїв війни. Цей злочин є міжнародним, а отже, особливо тяжким. 

Військовий РФ Вадим Шишимарін, якого осудили за вбивство цивільного на Сумщині, повністю визнав свою вину під час засідання 18 травня. Як з’ясувалося, разом із Шишимаріним у групі було четверо інших військових рф:

  • Старший лейтенант Олександр Калінін, 1995 р.н.
  • Прапорщик Микола Макєєв, 1993 р.н.
  • Солдат-контрактник Іван Мальтісов, 2001 р.н.
  • Купаков І.В. (деталі щодо нього невідомі).

Вони їхали у напрямку смт. Чупахівка. На вулиці Лебединській росіяни побачили чоловіка Олександра Шеліпова, який повертався додому та говорив по телефону. Він був у цивільному одязі та відповідно без зброї.

За даними обвинувачення, Купаков наказав Шишимаріну вбити чоловіка, бо той, нібито, може передавати військовим ЗСУ дані про їх розташування. Шишимарін через вікно автомобіля вистрілив 3-4 рази в голову Шеліпову. Той помер на місці.

Пізніше Калінін, Макєєв та Мальтісов здалися у полон у селі Комиші Охтирського району. Купаков загинув раніше, коли усі п'ятеро потрапили у засідку.

Вадим Шишимарін — перший, кого судили за воєнний злочин під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Справу доволі швидко передали до суду - майже відразу після затримання. А вже за 2 місяці воєнний злочинець отримав вирок.

Одночасно, на думку Ольги Решетилової, якщо міжнародні судді та громадськість не будуть брати участь у процесі, це залишиться суто українською історією.



Теги: Воєнні злочини РФ Военные преступления РФ

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