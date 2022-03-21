Вихід Азова з Маріуполя в російський полон: офіційно та неофіційно

Вчора, 16 травня, з підземель Азовсталі у Маріуполі поранені бійці АЗОВа буди евакуйовані в окупований російськими військами Новоазовськ. З офіційній інформацій відомо що автобусами було вивезено 53 тяжкопоранених українського захисника.

82 дні українські бійці з батальйону АЗОВ, прикордонники та військові чинили опір у повному оточенні, без ліків та поповнення боєкомплекту.

За цей час вони знищили близько 5 тисяч російських окупантів та сотні одиниць техніки загарбників.

Як сьогодні повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр, 16 травня поранених військових з «Азовсталі» було евакуйовано до лікарні Новоазовська на території так званої «ДНР». Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомила 17 травня.

За її словами, до лікарні Новоазовська доправили 53 важкопоранених бійця.

211 захисників «Азовсталі» евакуювали через гуманітарний коридор до окупованої Оленівки. Їх планують повернути на підконтрольну Україні територію за процедурою обміну.

Загалом 16 травня з Азовсталі було виведено 264 особи.

Як заявила заступник міністра оборони України, наразі зусиллями ГУР Міноборони, ЗСУ, Національної Гвардії, Прикордонної служби проводиться операція з порятунку захисників Маріуполя, що залишилися на території «Азовсталі».

Президент України Володимир Зеленський також прокоментував рішення українських військових:

«Непростий день. Але і цей день, як і всі інші, спрямований на те, щоб уберегти нашу країну й наших людей. Завдяки діям українських військових — Збройних Сил України, розвідки, а також переговорної групи, Міжнародного комітету Червоного Хреста й ООН маємо надію, що вдасться зберегти життя наших хлопців. Хочу підкреслити: українські герої потрібні Україні живими. Це наш принцип. Думаю, що ці слова зрозуміє кожна адекватна людина».

Правда інформація про «спецоперацію з порятунку» трохи не відповідає дійсності.

Рішення про вихід у полон було прийнято командиром батальйону АЗОВ Денисом Прокопенко, про що він у своєму вчорашньому відео чітко сказав. Участь Міноборони та Зеленського в такому рішенні була в тому, що вони його затвердили.

Більш того — саме азовці домовлялися о виході з російськими військовими, а всі зусилля українських штабістів організувати евакуацію виявилися марними.

Але саме таке рішення оточених українських військових дає шанс на порятунок поранених ти обмін наших полонених на російських нацистів.

По інформації Сергія Гармаша для українських військових вже готують колонію № 97 в окупованій Макіївці.

І зараз стає цілком реальним варіант, коли для обміну наших захисників так звані ЛДНР будуть вимагати визнання себе незалежними державами. Що в цьому випадку будуть робити в офісі Зеленського — невідомо.

Російська пропаганда вже зараз отримала можливість розповідати про перемогу й повне захоплення Маріуполя.

Російська пропаганда досі не розуміє відмінність українців від росіян (або цивілізованої нації від варварів) — для нас життя людини є найвищою цінністю, а за перебування в полоні нікого не розстрілюють та не таврують «зрадою».

Ми чекаємо на повернення всіх полонених як героїв.