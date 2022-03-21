Російські війська обстріляли Лисичанськ: пошкоджено центр надання гумдопомоги та житлові будинки

Сьогодні, війська рф та нзф так званої «лнр» здійснили артилерійський обстріл центра міста Лисичанськ.

Внаслідок обстрілу пошкоджені объекти цивільної інфраструктури та автомобілі місцевих мешканців. На щастя, постраждалих внаслідок обстрілу немає.

Ворожими снарядами пошкоджені багатоквартирні та приватний будинки, приміщення готелю, гаражі та приміщення центру надання гуманітарної допомоги. Також, внаслідок обстрілу, пошкоджено один із автомобілів, який доставляє у місто гумдопомогу.

Поліцейські провели огляди пошкоджених об’єктів та задокументували військові злочини рф.