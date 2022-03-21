» » Російські війська обстріляли Лисичанськ: пошкоджено центр надання гумдопомоги та житлові будинки

Російські війська обстріляли Лисичанськ: пошкоджено центр надання гумдопомоги та житлові будинки

Вчера, 21:14 citynews.net.ua | Напечатать

Сьогодні, війська рф та нзф так званої «лнр» здійснили артилерійський обстріл центра міста Лисичанськ.

Внаслідок обстрілу пошкоджені объекти цивільної інфраструктури та автомобілі місцевих мешканців. На щастя, постраждалих внаслідок обстрілу немає.

Ворожими снарядами пошкоджені багатоквартирні та приватний будинки, приміщення готелю, гаражі та приміщення центру надання гуманітарної допомоги. Також, внаслідок обстрілу, пошкоджено один із автомобілів, який доставляє у місто гумдопомогу.

Поліцейські провели огляди пошкоджених об’єктів та задокументували військові злочини рф.


Другие новости по теме:


comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 21:23

Росія захопила 95 відсотків Луганської області

Вчера, 21:14

Російські війська обстріляли Лисичанськ: пошкоджено центр надання гумдопомоги та житлові будинки

24-05-2022, 15:20

Випускники шкіл Луганської області своєчасно отримають атестати

23-05-2022, 14:21

Воєнні злочини РФ: За вбивство цивільного українця російський вояка засуджений на довічне ув'язнення

23-05-2022, 08:40

Луганська область отримала системи зв’язку Starlink

23-05-2022, 08:26

Російські загарбники 6 разів штурмували Северодонецьк та Лисичанськ

21-05-2022, 13:03

Укрпошта та Укрзалізниця забезпечать отримання біженцями грошових виплат від держави прямо на вокзалі у Львові

20-05-2022, 14:39

Російська армія обстріляла школу в Северодонецьку - 3 людини загинуло, ще 200 - в укритті.

17-05-2022, 15:20

В Луганській, Донецькій та Херсонській областях не будуть проводити Мультитест (ЗНО) для випускників

17-05-2022, 14:04

Вихід Азова з Маріуполя в російський полон: офіційно та неофіційно

16-05-2022, 18:18

Україна сплачує зарплатню виїхавшим з російської окупації бюджетникам Луганської області

16-05-2022, 18:09

Луганські спортсмени завоювали 3 золоті та 1 бронзову нагороди на Дефлімпійських іграх

Новости Украины:

16-05-2022, 10:23

З 16 травня у Києві відновлено оплату за проїзд у метро та міських автобусах, тролейбусах та трамваях.

13-05-2022, 13:42

Жителі Одеської області отримують гуманітарну допомогу від благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Ми з України»

30-04-2022, 20:06

Российские войска повредили взлетную полосу одесского аэропорта

18-04-2022, 11:22

Россия нанесла ракетный удар по Львову - 6 погибших и десятки раненых

18-04-2022, 09:49

Киевское метро изменило время работы с 18 апреля

15-04-2022, 16:19

В Киеве дерусифицировали 3 станции железной дороги и библиотеку

15-04-2022, 16:15

УПЛ: чего ждать болельщикам

13-04-2022, 22:58

В Киеве станция метро Минская может стать Варшавской

13-04-2022, 14:08

Как правильно выбрать компанию для переезда?

12-04-2022, 13:56

Из Одессы хотели вывезти в Россию 10 кораблей на миллиард гривень

29-03-2022, 11:13

Российские самолеты и ракеты летят на Николаев - разрушено здание ОГА

21-03-2022, 13:04

В Киеве и области усиливают комендантский час с 21 марта