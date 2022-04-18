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Російські військові обстріляли мирне селище в Одеській області  - 8 поранених

Вчера, 13:37 citynews.net.ua | Напечатать

Вночі 27 червня 2022 року збройні сили РФ, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, нанесли ракетний удар по житловому кварталу одного із прикордонних сіл Одеського району. Пошкоджено близько 65 приватних будинків, з яких 4 будинки повністю знищенні пожежею,  внаслідок ракетного удару.

Прокуратурою розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За попередніми даними, восьмеро мирних мешканців отримали множинні поранення, з яких двоє дітей – 3-х річні близнюки. Інформація щодо інших постраждалих уточнюється.

Будь-які військові об’єкти поруч відсутні. За попередніми даними обстріл здійснено крилатою ракетою Х-22.

 



Теги: Воєнні злочини РФ Военные преступления России

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