ВСУ підтвердили ураження ракетами російських загарбників на острові Зміїний

Збройні Сили України офіційно підтвердили, що вчора, 20 червня, по захопленому російськими окупантами острову Зміїний у Чорному морі було завдано ракетного удару.

Як розповіли в оперативному командуванні "Південь", зосередженого удару було завдано із застосуванням різних сил і способів ураження.

Під час нього те, що рашисти гордо називали острівним гарнізоном, обліковує значні втрати.

Представник південного угруповання військ сил оборони наголосив, що військова операція "продовжується і потребує інформаційної тиші до її завершення".

Нагадаємо, вчора ВСУ, крім атаки по окупованому росіянами острову Зміїний, завдали удару по газовидобувним платформам, які були вкрадені Росією під час окупації Криму в 2014 році.

На бурових платформах російські загарбники розміщували радіолокаційні станції та озброєння.

Після потужного удару, що завдали українські військові, на вишках залишилось 15 російських військових.