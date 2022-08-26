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95 відсотків шкіл Києва працюватимуть у змішаному форматі навчання – як очному, так і онлайн

26-08-2022, 15:10 citynews.net.ua | Напечатать

Мер Києва Віталій Кличко відвідав одну з найстаріших шкіл Шевченківського району столиці та перевірив, наскільки там готове укриття для учнів та педагогів. 

«Столиця готується до початку нового навчального року. Ми ухвалили рішення, що в очному режимі школярі вчитимуться тільки в тих навчальних закладах, де є облаштовані укриття або де укриття – у кроковій доступності. І ми завершуємо перевірку шкіл щодо їх готовності. Бо безпека наших дітей в умовах війни – найголовніше. Особливо, коли ворог – такий підступний. І ми бачимо, що російські ракети нищать школи, садочки, лікарні, театри – цивільну інфраструктуру. Це вже не перший рік, коли навчальні заклади працюватимуть у складних умовах. У попередні 2 роки, через пандемію і карантин, школярі чимало часу навчалися в онлайн-режимі. Це було непросто. Але ми змогли організувати процес. Тепер маємо організувати його в умовах воєнного стану», – підкреслив мер столиці.

За його словами, приміщення укриттів у школах укомплектовані меблями – стільцями, партами. Також облаштовані лежачі місця, є ігрові кімнати, санвузли.

22 із 421 муніципальної школи працюватимуть винятково онлайн, оскільки в них і в кроковій доступності від них немає укриттів.

Навчатиме школярів спочатку в онлайн режимі й одна зі шкіл у Подільському районі, яка найбільше постраждала в результаті обстрілів столиці російськими варварами цієї весни. У школі ще триває ремонт.

Решта – 95% шкіл Києва працюватимуть у змішаному форматі навчання – як очному, так і онлайн.

Усі, хто виявив бажання навчатися очно, матимуть таку можливість. На сьогодні це – 132 тисячі школярів.

Щодо обстеження укриттів, наразі в столиці перевірили всі школи. У більшості з них укриття облаштовані. У них можна розмістити загалом 145 тисяч осіб. У деяких навчальних закладах облаштування укриттів триває, і його планують завершити до кінця вересня. Протягом цього часу учні та вчителі переходитимуть до укриттів, що розташовані поруч, у кроковій доступності – у школах по сусідству, метрополітені.

Загалом у Києві наразі перебувають 60% дітей-школярів, 20% дітей перебувають за кордоном, 20% – в інших регіонах України. Понад 4 тисячі дітей-переселенців уже прийняли школи та садки столиці. І їх кількість збільшується.


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