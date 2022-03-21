» » Випускники шкіл Луганської області своєчасно отримають атестати

Випускники шкіл Луганської області своєчасно отримають атестати

Сегодня, 15:20 citynews.net.ua | Напечатать

Заступниця начальника обласної військової адміністрації Катерина Безгинська повідомила, що система освіти Луганської області в умовах російської агресії та активних бойових дій продовжує виконувати завдання забезпечення доступу до освітніх послуг дітей та молоді.

Директор Департаменту освіти і науки Юрій Стецюк розповів про підсумки наради, яка нещодавно відбулася у Міністерстві освіти і науки України. Він акцентував увагу присутніх на ключових завданнях організації навчання дітей під час воєнного стану та необхідності визначення повоєнної концепції освіти в умовах надзвичайно складної безпекової ситуації на Луганщині.

Він, зокрема, наголосив на пріоритетності забезпечення отримання здобувачами освіти документів державного зразка про базову середню та повну загальну середню освіту.

Учасники обговорили проблеми та механізми замовлення та видачі документів про освіту в умовах окупації.

Крім того, поінформовано про організацію освітнього процесу у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, а також закладах обласної комунальної власності.


Другие новости по теме:


comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 15:20

Випускники шкіл Луганської області своєчасно отримають атестати

Вчера, 14:21

Воєнні злочини РФ: За вбивство цивільного українця російський вояка засуджений на довічне ув'язнення

Вчера, 08:40

Луганська область отримала системи зв’язку Starlink

Вчера, 08:26

Російські загарбники 6 разів штурмували Северодонецьк та Лисичанськ

21-05-2022, 13:03

Укрпошта та Укрзалізниця забезпечать отримання біженцями грошових виплат від держави прямо на вокзалі у Львові

20-05-2022, 14:39

Російська армія обстріляла школу в Северодонецьку - 3 людини загинуло, ще 200 - в укритті.

17-05-2022, 15:20

В Луганській, Донецькій та Херсонській областях не будуть проводити Мультитест (ЗНО) для випускників

17-05-2022, 14:04

Вихід Азова з Маріуполя в російський полон: офіційно та неофіційно

16-05-2022, 18:18

Україна сплачує зарплатню виїхавшим з російської окупації бюджетникам Луганської області

16-05-2022, 18:09

Луганські спортсмени завоювали 3 золоті та 1 бронзову нагороди на Дефлімпійських іграх

16-05-2022, 10:19

В Луганской области подорвали мосты между Рубежным и Северодонецком - видео

13-05-2022, 13:37

Національна збірна команда України завоювала понад 50 золотих нагород на Дефлімпійських іграх-2021

Новости Украины:

16-05-2022, 10:23

З 16 травня у Києві відновлено оплату за проїзд у метро та міських автобусах, тролейбусах та трамваях.

13-05-2022, 13:42

Жителі Одеської області отримують гуманітарну допомогу від благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Ми з України»

30-04-2022, 20:06

Российские войска повредили взлетную полосу одесского аэропорта

18-04-2022, 11:22

Россия нанесла ракетный удар по Львову - 6 погибших и десятки раненых

18-04-2022, 09:49

Киевское метро изменило время работы с 18 апреля

15-04-2022, 16:19

В Киеве дерусифицировали 3 станции железной дороги и библиотеку

15-04-2022, 16:15

УПЛ: чего ждать болельщикам

13-04-2022, 22:58

В Киеве станция метро Минская может стать Варшавской

13-04-2022, 14:08

Как правильно выбрать компанию для переезда?

12-04-2022, 13:56

Из Одессы хотели вывезти в Россию 10 кораблей на миллиард гривень

29-03-2022, 11:13

Российские самолеты и ракеты летят на Николаев - разрушено здание ОГА

21-03-2022, 13:04

В Киеве и области усиливают комендантский час с 21 марта