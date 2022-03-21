Випускники шкіл Луганської області своєчасно отримають атестати

Заступниця начальника обласної військової адміністрації Катерина Безгинська повідомила, що система освіти Луганської області в умовах російської агресії та активних бойових дій продовжує виконувати завдання забезпечення доступу до освітніх послуг дітей та молоді.

Директор Департаменту освіти і науки Юрій Стецюк розповів про підсумки наради, яка нещодавно відбулася у Міністерстві освіти і науки України. Він акцентував увагу присутніх на ключових завданнях організації навчання дітей під час воєнного стану та необхідності визначення повоєнної концепції освіти в умовах надзвичайно складної безпекової ситуації на Луганщині.

Він, зокрема, наголосив на пріоритетності забезпечення отримання здобувачами освіти документів державного зразка про базову середню та повну загальну середню освіту.

Учасники обговорили проблеми та механізми замовлення та видачі документів про освіту в умовах окупації.

Крім того, поінформовано про організацію освітнього процесу у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, а також закладах обласної комунальної власності.