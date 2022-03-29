» » Випускники з окупованих РФ територій можуть вступати до вузів у форматі дистанційної співбесіди або творчого конкурсу

Випускники з окупованих РФ територій можуть вступати до вузів у форматі дистанційної співбесіди або творчого конкурсу

Сегодня, 10:18 citynews.net.ua | Напечатать

Міністерство освіти і науки спільно з профільними міністерствами, народними депутатами, освітянами напрацьовують рішення щодо надання таким вступникам можливості складати НМТ у безпечних умовах.

Для цього вступні випробування будуть проводитись у три сесії (липень, серпень, вересень) в Україні і за кордоном. Також передбачено додаткові періоди реєстрації на тестування та можливість зміни раніше вказаного місця його складання.

Для вступників, які не зможуть виїхати на підконтрольну Уряду територію або які силоміць переміщені на тимчасово окуповану територію (АР Крим, місто Севастополь, ОРДЛО), територію російської федерації або республіки білорусь, буде передбачено складання вступних випробувань у форматі дистанційної індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу. Вступаючи на контрактну форму навчання (на більшість спеціальностей), вступнику достатньо подати мотиваційний лист.

Усі жителі тимчасово окупованих територій та місць проведення військових дій, які отримають позитивні результати на вступних випробуваннях, зможуть скористатися спеціальною квотою (квота-2) в закладах вищої освіти або гарантовано вступити до закладів фахової передвищої освіти.


Другие новости по теме:


comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 10:18

Випускники з окупованих РФ територій можуть вступати до вузів у форматі дистанційної співбесіди або творчого конкурсу

9-06-2022, 12:16

Керівники партії Наш Край намагалися продати місце в списку за 2,5 млн доларів

9-06-2022, 11:36

Російські війська обстріляли сєвєродонецький АЗОТ

8-06-2022, 19:13

В Україні суд заборонив «Опозиційний блок»

8-06-2022, 13:37

Плани окупантів у Сєвєродонецьку провалені: загрози оточення поки немає

8-06-2022, 13:06

Відео наслідків російського авіаудару по Бахмуту: Зруйновані школа та адмінбудівлі з людьми 

8-06-2022, 09:35

В Сєвєродонецьку ВСУ веде вуличні бої, в Лисичанську - російські війська обстрілюють житлові будинки та лікарню

7-06-2022, 11:38

Витяг про місце проживання в Україні відтепер можна отримати в «Дії»

6-06-2022, 10:17

В Луганській області ВСУ знищили відомого російського генерала

6-06-2022, 10:09

Президент Зеленський відвідав Лисичанськ

3-06-2022, 20:34

В Луганській області загинув водій та поранені журналісти Reuters

3-06-2022, 19:51

Мер Москви докотився до співробітництва з Луганськом та ватажками терористів

Новости Украины:

30-05-2022, 10:24

В окупованому Мелітополі намагалися підірвати фейкового «губернатора» та зрадника Євгена Балицького

16-05-2022, 10:23

З 16 травня у Києві відновлено оплату за проїзд у метро та міських автобусах, тролейбусах та трамваях.

13-05-2022, 13:42

Жителі Одеської області отримують гуманітарну допомогу від благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Ми з України»

30-04-2022, 20:06

Российские войска повредили взлетную полосу одесского аэропорта

18-04-2022, 11:22

Россия нанесла ракетный удар по Львову - 6 погибших и десятки раненых

18-04-2022, 09:49

Киевское метро изменило время работы с 18 апреля

15-04-2022, 16:19

В Киеве дерусифицировали 3 станции железной дороги и библиотеку

15-04-2022, 16:15

УПЛ: чего ждать болельщикам

13-04-2022, 22:58

В Киеве станция метро Минская может стать Варшавской

13-04-2022, 14:08

Как правильно выбрать компанию для переезда?

12-04-2022, 13:56

Из Одессы хотели вывезти в Россию 10 кораблей на миллиард гривень

29-03-2022, 11:13

Российские самолеты и ракеты летят на Николаев - разрушено здание ОГА

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июнь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 



^Наверх

 