Випускники з окупованих РФ територій можуть вступати до вузів у форматі дистанційної співбесіди або творчого конкурсу

Міністерство освіти і науки спільно з профільними міністерствами, народними депутатами, освітянами напрацьовують рішення щодо надання таким вступникам можливості складати НМТ у безпечних умовах.

Для цього вступні випробування будуть проводитись у три сесії (липень, серпень, вересень) в Україні і за кордоном. Також передбачено додаткові періоди реєстрації на тестування та можливість зміни раніше вказаного місця його складання.

Для вступників, які не зможуть виїхати на підконтрольну Уряду територію або які силоміць переміщені на тимчасово окуповану територію (АР Крим, місто Севастополь, ОРДЛО), територію російської федерації або республіки білорусь, буде передбачено складання вступних випробувань у форматі дистанційної індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу. Вступаючи на контрактну форму навчання (на більшість спеціальностей), вступнику достатньо подати мотиваційний лист.

Усі жителі тимчасово окупованих територій та місць проведення військових дій, які отримають позитивні результати на вступних випробуваннях, зможуть скористатися спеціальною квотою (квота-2) в закладах вищої освіти або гарантовано вступити до закладів фахової передвищої освіти.