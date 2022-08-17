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Суд у Києві почав розглядати справу щодо ката з донецької тюрми «Ізоляція»

17-08-2022, 10:16 citynews.net.ua | Напечатать

Суддя Шевченківського районного суду Києва Євген Мартинов 16 серпня провів підготовче засідання у справі Дениса Куліковського «Палича». Його обвинувачують у воєнному злочині: «Порушення законів та звичаїв війни», а також у «Створенні терористичної групи чи організації».

Про це повідомляє журналіст МІПЛ Артур Пріхно

За даними слідства, Куліковський катував людей у приміщенні колишнього заводу «Ізоляція», з якого представники російських окупаційних сил у Донецьку зробили катівню після захоплення частини Донбасу. 

Про затримання «Палича» правоохоронні органи повідомили в листопаді минулого року. Тоді ж, у Маріуполі, його взяли під варту. Весь цей час тривало досудове розслідування. Зрештою, обвинувальний акт передали до суду. 

Всього у справі 23 потерпілих. На Ізоляції більшість з них були так званими «політичними» в’язнями, а Куліковський — начальником тюрми. 

Один із потерпілих у коментарі МІПЛ раніше описував «діяльність» «Палича» в межах «Ізоляції»:

«Після вечері «Палич» починає свої вечірні розваги напідпитку десь до 22:30. Разом з охоронцями, або сам,  «Палич» заходив в камеру і починав когось принижувати, бити, ображати, прямо на очах у всіх.  Влаштовував «кулачні бої». Міг змушувати один одного насилувати. А коли забирав когось з камери в коридор, то там і катував до нестями. Через двері камери було постійно чутно, як з коридору доноситься крик або стогін затриманого. «Палич» по звірячому забивав людей при катуванні», — розповідав колишній бранець «Ізоляції». 

Це підтверджують інші заручники. На засідання в Києві до суду прийшли більшість із потерпілих. 

«Ти пам’ятаєш, що ти нам на «Ізоляції» говорив?», — запитав один з потерпілих Куліковського. 

«Я все пам’ятаю», — відповів той. 

Засідання почалося з клопотання прокурора — він попросив продовжити обвинуваченому термін тримання під вартою. Аргументував тим, що Куліковський може втекти, ховатися від суду чи впливати на свідків і потерпілих. 

Захисник Куліковського Віктор Овсянніков заперечив і попросив суд змінити його підзахисному запобіжний захід на домашній арешт за тією адресою в Києві, де і затримали Куліковського. 

«Для мене це звучить абсурдно, — відреагував на прохання адвоката потерпілий Станіслав Асєєв. — Звісно, не може бути й мови про те, щоб його (обвинуваченого, — МІПЛ) відпустити під домашній арешт чи ще кудись». 

Суддя Мартинов продовжив термін арешту для Куліковського на 60 діб. 

Також суд вирішував, чи призначати обвинувальний акт до розгляду. Заперечень не було, однак адвокат Овсянніков попросив суд розглядати справу в закритому режимі. Аргументував тим, що деякі матеріали справи «можуть стосуватися статевих свобод і особистого життя людей». 

Крім того, Овсянніков сказав, що боїться і за власну безпеку: 

«Це в мене не перший клієнт по 438 статті. Мені неодноразово погрожували, телефонували, і я б це просив урахувати під час винесення ухвали про закритий судовий процес». 

Зрештою, суддя погодився з захисником — судовий розгляд відбуватиметься в закритому режимі.

Наступне засідання відбудеться 26 серпня. 


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