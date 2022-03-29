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Керівники партії Наш Край намагалися продати місце в списку за 2,5 млн доларів

Сегодня, 12:16 citynews.net.ua | Напечатать

У Києві затримали голову політичної партії Наш Край та керівника її територіального осередку при спробі заволодіння грошовими коштами підприємця за його призначення на керівну посаду районного осередку та подальшу підтримку в політичній кар’єрі.

Як повідомили в Київській міський прокуратурі, за даними слідства, голова політпартії, діючи у змові з очільником територіального осередку цієї ж партії, вимагали у підприємця передати їм 2,5 млн доларів США за включення його до «прохідної» частини списку політичної партії на виборах до ВРУ для отримання таким чином мандата народного депутата».

За ці кошти підприємцю обіцяли призначення на посаду радника голови правління ПрАТ «Київводоканал». Ця посада мала б стати для підприємця «успішним» стартом його політичної кар’єри.

Кошти повинні були передаватись спільникам згідно графіку, який склав голова партії. Сума першого траншу становила 50 тис доларів США.

Посадовців викрили під час отримання цього «авансу».

Зараз слідчі готують затриманим особам повідомлення про підозру у зловживанні впливом та шахрайстві, а також клопотання до суду щодо обрання запобіжних заходів.
Санкція найбільш тяжкої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна".



Теги: Партія Наш Край Шахов

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