» » В Україні суд заборонив «Опозиційний блок»

В Україні суд заборонив «Опозиційний блок»

Сегодня, 19:13 citynews.net.ua | Напечатать

Сьогодні, 8 червня 2022 року, Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив в Україні діяльність політичної партії «Опозиційний блок».

Як повідомляє проєкт «Чесно» з посиланням на копію рішення, майно партії та всіх її осередків передається державі. Однак саме рішення про заборону діяльності може бути оскаржене у Верховному Суді.

Одною з засновниць партії була Наталія Королевська, яка обиралася в Луганській області до Верховної ради від Блоку Юлії Тімошенко, але згодом перебігла до Партії Регіонів. Після краху цього політичного руху увійшла до співзасновників Опозиційного блоку, який вважався підконтрольним Рінату Ахметову.

Засідання суду формально було відкритим, втім журналістів без жодних пояснень до зали судових засідань не допустили.

Через закритість судового процесу причини заборони «Опозиційного блоку» стануть відомими лише після публікації повного тексту судового рішення.

 

Нагадаємо, що Рада національної безпеки та оборони України вирішила призупинити роботу українських партій, які мають зв’язки з росією. Мова йде, зокрема, про ОПЗЖ та «партію Шарія».


Другие новости по теме:


comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 19:13

В Україні суд заборонив «Опозиційний блок»

Сегодня, 13:37

Плани окупантів у Сєвєродонецьку провалені: загрози оточення поки немає

Сегодня, 13:06

Відео наслідків російського авіаудару по Бахмуту: Зруйновані школа та адмінбудівлі з людьми 

Сегодня, 09:35

В Сєвєродонецьку ВСУ веде вуличні бої, в Лисичанську - російські війська обстрілюють житлові будинки та лікарню

Вчера, 11:38

Витяг про місце проживання в Україні відтепер можна отримати в «Дії»

6-06-2022, 10:17

В Луганській області ВСУ знищили відомого російського генерала

6-06-2022, 10:09

Президент Зеленський відвідав Лисичанськ

3-06-2022, 20:34

В Луганській області загинув водій та поранені журналісти Reuters

3-06-2022, 19:51

Мер Москви докотився до співробітництва з Луганськом та ватажками терористів

31-05-2022, 19:37

Сєвєродонецьк накрила отруйна хмара - Російська авіація скинула авіабомбу на цистерну з азотною

30-05-2022, 15:26

На Луганщині окупанти обмежують пересування автотранспортом для цивільних: шукають партизанів?

30-05-2022, 15:21

В Луганській області під час російського обстрілу загинув журналіст із Франції

Новости Украины:

30-05-2022, 10:24

В окупованому Мелітополі намагалися підірвати фейкового «губернатора» та зрадника Євгена Балицького

16-05-2022, 10:23

З 16 травня у Києві відновлено оплату за проїзд у метро та міських автобусах, тролейбусах та трамваях.

13-05-2022, 13:42

Жителі Одеської області отримують гуманітарну допомогу від благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Ми з України»

30-04-2022, 20:06

Российские войска повредили взлетную полосу одесского аэропорта

18-04-2022, 11:22

Россия нанесла ракетный удар по Львову - 6 погибших и десятки раненых

18-04-2022, 09:49

Киевское метро изменило время работы с 18 апреля

15-04-2022, 16:19

В Киеве дерусифицировали 3 станции железной дороги и библиотеку

15-04-2022, 16:15

УПЛ: чего ждать болельщикам

13-04-2022, 22:58

В Киеве станция метро Минская может стать Варшавской

13-04-2022, 14:08

Как правильно выбрать компанию для переезда?

12-04-2022, 13:56

Из Одессы хотели вывезти в Россию 10 кораблей на миллиард гривень

29-03-2022, 11:13

Российские самолеты и ракеты летят на Николаев - разрушено здание ОГА

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июнь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 



^Наверх

 