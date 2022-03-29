В Україні суд заборонив «Опозиційний блок»

Сьогодні, 8 червня 2022 року, Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив в Україні діяльність політичної партії «Опозиційний блок».

Як повідомляє проєкт «Чесно» з посиланням на копію рішення, майно партії та всіх її осередків передається державі. Однак саме рішення про заборону діяльності може бути оскаржене у Верховному Суді.

Одною з засновниць партії була Наталія Королевська, яка обиралася в Луганській області до Верховної ради від Блоку Юлії Тімошенко, але згодом перебігла до Партії Регіонів. Після краху цього політичного руху увійшла до співзасновників Опозиційного блоку, який вважався підконтрольним Рінату Ахметову.

Засідання суду формально було відкритим, втім журналістів без жодних пояснень до зали судових засідань не допустили.

Через закритість судового процесу причини заборони «Опозиційного блоку» стануть відомими лише після публікації повного тексту судового рішення.

Нагадаємо, що Рада національної безпеки та оборони України вирішила призупинити роботу українських партій, які мають зв’язки з росією. Мова йде, зокрема, про ОПЗЖ та «партію Шарія».