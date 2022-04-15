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У Львові сьогодні пройде попереднє засідання у справі про обвинувачення Медведчука у держзраді

Сегодня, 13:05 citynews.net.ua | Напечатать

Личаківський райсуд Львова 23 червня проводить попереднє засідання у справі про обвинувачення нардепа Віктора Медведчука у держзраді та замаху на розграбування національних цінностей.

Засідання у справі Медведчука проходить у закритому режимі. На попередньому слуханні суд має визначитися із призначенням справи до слухання по суті.

2 червня до суду передали обвинувальний акт стосовно Медведчука у справі про держзраду та замах на розграбування національних цінностей.
Медведчук обвинувачується в тому, що спільно з іншим народним депутатом від "ОПЗЖ", який перебуває в розшуку, а також посадовими особами РФ він вчинив замах на розграбування національних цінностей. Йдеться про незаконний видобуток нафти та газу у шельфі Чорного моря в районі Криму.


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