ВСУ знищили склади боєприпасів російських військ в Іловайську

Збройні сили влучили у склади боєприпасів окупаційних військ в Іловайську Донецької області та у Брилівці на Херсонщині, повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій.

За даними офіційного відомства Збройних сил, в Іловайську "переважна більшість" росіян загинули, а склад БК згорів ущент.

Трохи раніше українські військові влучили у склад російських загарбників в Брилівці, що в Херсонській області.

Загалом за добу в південних областях України було знищено 4 склади зі зброєю російських окупантів.