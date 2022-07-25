Одним ударом в Луганській області знищено 100 російських загарбників

Збройні сили внаслідок влучання по готелю в місті Красний Луч Луганської області у ніч на 24 липня знищили 100 російських окупантів.

Як повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил, українські військові влучили у командний пункт росіян, який знаходився в готелі міста Красний Луч.

За оновленими даними СтратКому, внаслідок удару 100 росіян загинули, відомство має «оптимістичні прогнози», що кількість вбитих зросте через травми.