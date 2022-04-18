В Луганській області знищені сховища боєприпасів у Сватово та Зимогір'ї - ФОТО

В Луганській області знищені сховища боєприпасів у Сватово та Зимогір'ї - ФОТОВчера, 12:08
В Луганській області пожежа відразу на двох сховищах боєприпасів російських загарбників.
Як повідомляють місцеві жителі пожежі виникли у сховищах в окупованому Сватово та Зимогор'ї.
Пожежу в Зимогір'ї видно навіть з околиць Луганська.
Минулого тижня в Луганській області вже були знищені сховища боєприпасів російських загарбників в окупованому Хрустальному та Новоайдарі.
Знищений склад боєприпасів в окупованому Хрустальному (Красний Луч) містив до 1 тис.тонн боєприпасів