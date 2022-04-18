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В Луганській області знищені сховища боєприпасів у Сватово та Зимогір'ї - ФОТО

Вчера, 12:08 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганській області пожежа відразу на двох сховищах боєприпасів російських загарбників.

Як повідомляють місцеві жителі пожежі виникли у сховищах в окупованому Сватово та Зимогор'ї.

Пожежу в Зимогір'ї видно навіть з околиць Луганська.

 

Минулого тижня в Луганській області вже були знищені сховища боєприпасів російських загарбників в окупованому Хрустальному та Новоайдарі.

Знищений склад боєприпасів в окупованому Хрустальному (Красний Луч) містив до 1 тис.тонн боєприпасів


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