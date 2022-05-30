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В окупованому Мелітополі намагалися підірвати фейкового «губернатора» та зрадника Євгена Балицького

Сегодня, 10:24 citynews.net.ua | Напечатать

У окупованому Мелітополі на Запоріжжі прогримів вибух біля так званої військово-цивільної адміністраціі окупантів, а також будинок фейкового «губернатора» та зрадника Євгена Балицького.

30 травня о 7.50 пролунав потужний вибух у самому центрі міста — в районі де розташована квартира Балицького, а також так звана військово-цивільна адміністрація окупантів.

Після вибуху у Мелітополі огородили центральну площу.

ЗМІ повідомляє про паніку в лавах російських загарбників. У місті почала їздити військова техніка, виють сирени.

Також з’явилися кадри, на яких видно, як на ношах медики несуть поранену. За попередньою інформацією — поранено Євгена Зайцева, племінницю гауляйтера Балицького.


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