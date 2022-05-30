В окупованому Мелітополі намагалися підірвати фейкового «губернатора» та зрадника Євгена Балицького

В окупованому Мелітополі намагалися підірвати фейкового «губернатора» та зрадника Євгена БалицькогоСегодня, 10:24
У окупованому Мелітополі на Запоріжжі прогримів вибух біля так званої військово-цивільної адміністраціі окупантів, а також будинок фейкового «губернатора» та зрадника Євгена Балицького.
30 травня о 7.50 пролунав потужний вибух у самому центрі міста — в районі де розташована квартира Балицького, а також так звана військово-цивільна адміністрація окупантів.
Після вибуху у Мелітополі огородили центральну площу.
ЗМІ повідомляє про паніку в лавах російських загарбників. У місті почала їздити військова техніка, виють сирени.
Також з’явилися кадри, на яких видно, як на ношах медики несуть поранену. За попередньою інформацією — поранено Євгена Зайцева, племінницю гауляйтера Балицького.