В окупованій Луганській області планують заборонити Google

Сьогодні ватажок російських окупантів в Луганській області Пасечнік виступив із загадковою заявою, в який звинуватив Google в тому, що "Компания ведет целенаправленную пропаганду терроризма и экстремизма, а значит – просто ни во что не ставит своих пользователей из Луганской Народной Республики".

Під тероризмом й екстремізмом, мабуть, російський посіпака має на увазі правдиві новини та фото зруйнованих шкіл. осель, вбитих російською армією українських дітей.

До того ж завдяки фото та відео можна легко переконатися в брехні російських загарбників та спростовувати фейки. Ну й ФСБ не може читати пошту яка працює за допомогою Gmail.

Таким чином можна чекати що вже найближчим часом мешканці окупованих територій можуть залишитися без якісного пошуку. пошти та багатьох інших сервісів.

Замість цього вони будуть змушені користуватися повністю підконтрольними ФСБ російськими поштовиками та цензурованим пошуком.