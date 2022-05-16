В Сєвєродонецьку підірвали автівку з російськими окупантами

В Луганській області у центрі окупованого Сєвєродонецька вибухнула автівка із російськими окупантами.

Як повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай, серед населення Луганщини зростає невдоволення окупаційною владою.

За його словами у Сєвєродонецьку на центральній вулиці вчора «несподівано» підірвалося авто з окупантами. У підсумку, шестеро поранених, з яких четверо – важких.

Крім цього, Гайдай розповів, що росіяни займаються мародерством та катують людей із «неправильною» позицією.