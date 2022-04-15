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Українська армія відходить зі зруйнованого Сєвєродонецька

Вчера, 09:27 citynews.net.ua | Напечатать

Українські військові залишають позиції в зруйнованому Сєвєродонецьку та відходять в Лисичанськ. Вчора щоб уникнути оточення військові вийшли із Золотого та Гірського, яки були майже оточені російськими загарбниками.

Як повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай, Сєвєродонецьк росіяни обстрілюють практично кожного дня протягом чотирьох місяців, а інфраструктура міста вщент знищена, пошкоджені або зруйновані 90 % будинків;

Також в Луганській області росіяни просуваються із сторони Золотого та Тошківки в бік Лисичанська.

Диверсійно-розвідувальні групи російських окупантів вже були помічені на околицях міста, але підрозділи ВСУ зупинили наступ у напрямку південної околиці Лисичанська, завдали втрат загарбникам, які були змушені відступити.

Лисичанськ та Борівське витримали авіаційні удари.

Зі всіх наявних видів озброєння російська армія відкривала вогонь по Сєвєродонецьку, Білій Горі, Вовчоярівці. У Сєвєродонецьку окупанти пошкодили територію «Азот» та цегляного заводу, обстріляли селища Синецький та Павлоград та три розбиті декілька тижнів тому мости.

Багато будинків та приміщення житлово-комунального господарства зруйновано в Лисичанську, страждають від російських снарядів навколишні села.

 


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